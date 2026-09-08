Irã captura drone submarino dos EUA de 3 toneladas avaliado em R$ 12 milhões

Por Otávio Preto, g1/São Paulo

Publicada em 08/09/2026 às 15h37

A marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter capturado um drone subaquático dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz nesta terça-feira (8). Uma fonte do governo americano disse à Reuters que o equipamento militar já apresentava problemas há mais de um dia enquanto monitorava as águas da região.

Segundo a autoridade, que falou sob condição de anonimato, o drone com defeito era de um modelo mais antigo e ão carregava equipamentos classificados de sonar ou radar.

Após a captura do drone, os militares iranianos publicaram em seus meios de comunicação que o 'submarino inteligente' incorpora "a tecnologia mais avançada do mundo no campo da exploração submarina e foi entregue à frota do exército terrorista norte-americano em 2025".

O drone aquático capturado

O Dive-LD, drone submarino autônomo capturado pela Guarda Revolucionária do Irã, é desenvolvido pela empresa americana Anduril.

Com cerca de 5,8 metros de comprimento e aproximadamente 3 toneladas, o equipamento foi projetado para realizar missões de longa duração sem a necessidade de uma tripulação a bordo.

O veículo pode permanecer em operação por até 10 dias e atingir profundidades de aproximadamente 6 mil metros. Seu projeto também permite o uso de compartimentos de carga modulares, que podem ser adaptados de acordo com o tipo de missão.

Outra característica do Dive-LD é o casco inundável produzido com impressão 3D, uma tecnologia que faz parte do projeto do veículo para reduzir a complexidade de fabricação e facilitar a produção em escala.

O equipamento custa cerca de US$ 2,5 milhões (R$ 12,7 milhões, na cotação atual) por unidade. A Marinha dos Estados Unidos recebeu os primeiros exemplares em abril de 2025, dentro do programa Replicator, iniciativa americana voltada à rápida produção e emprego de sistemas autônomos.

A Anduril também vem ampliando a capacidade de fabricação do modelo, com planos de chegar a uma produção de 200 unidades por ano em uma fábrica em Rhode Island.

Guerra Irã-EUA

Entre cessar-fogos e retomadas dos ataques, a guerra entre o Irã e os Estados Unidos já dura cerca de sete meses.

Recentemente, os Estados Unidos voltaram a atacar os iranianos na ilha de Larak, após mais de um mês de trégua nos bombardeios. Segundo o governo norte-americano, militares iranianos teriam sido avistados se preparando para lançar foguetes e instalar minas marítimas no Estreito de Ormuz.

Mais tarde, no mesmo dia, o Irã revidou e atacou bases americanas na Jordânia.