Prefeitura prepara novos concursos com 2.678 oportunidades para Educação e Saúde

Por Jhon Silva

Publicada em 08/09/2026 às 16h26

A Prefeitura de Porto Velho avança na preparação de dois novos concursos públicos para reforçar as redes municipais de Educação e Saúde. Juntos, os certames vão representar 2.678 oportunidades, entre 824 vagas para contratação imediata e 1.854 destinadas à formação de cadastro de reserva.

A banca responsável pela organização dos concursos já foi escolhida. O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) ficará responsável pela condução dos certames. Com essa etapa definida, a administração municipal trabalha com a previsão de publicar os editais ainda no mês de setembro de 2026. A expectativa é que as provas também sejam realizadas ainda neste ano.

EDUCAÇÃO

Para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão previstas 430 oportunidades, sendo 165 vagas imediatas e 265 para cadastro de reserva.

O concurso contempla os cargos de Professor Nível II – Séries Iniciais, com habilitação em Pedagogia; Especialista em Educação; e Agente de Secretaria Escolar.

Entre as vagas imediatas destinadas a Professor Nível II, 114 serão para atuação na área urbana e 51 na área rural do município.

SAÚDE

O maior número de oportunidades será destinado à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Serão 2.248, das quais 659 correspondem a vagas imediatas e 1.589 à formação de cadastro de reserva.

O concurso deverá abranger 47 cargos e especialidades, contemplando profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre as áreas previstas estão médicos e diversas especialidades médicas, enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia, farmácia, nutrição, assistência social, fonoaudiologia e medicina veterinária.

Também estão previstos cargos como técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico em radiologia, auxiliar de farmácia, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, assistente administrativo, cuidador social, motoristas, administrador hospitalar, entre outras funções.

Para o prefeito Léo Moraes, os concursos representam uma etapa importante para fortalecer áreas essenciais do município. “Estamos avançando com responsabilidade para reforçar duas áreas fundamentais para a população: Saúde e Educação. São 2.678 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro de reserva, permitindo que o município se prepare para fortalecer suas equipes e melhorar cada vez mais os serviços oferecidos. Com a banca definida, nosso trabalho agora avança para as próximas etapas e para a publicação dos editais”.

Os detalhes sobre requisitos, remuneração, inscrições, etapas de seleção e demais regras serão apresentados nos respectivos editais dos concursos.