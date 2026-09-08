Prefeitura leva serviços de assistência, saúde e capacitação à Aldeia Igarapé Lourdes

Por Natália Pessoa

Publicada em 08/09/2026 às 16h45

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu uma ação integrada na Aldeia Indígena Igarapé Lourdes. A iniciativa foi realizada pelo programa Acessuas Trabalho, com a intermediação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que auxiliou na aproximação com os moradores e na organização dos atendimentos.

Durante a ação, realizada no dia 2 de setembro, as famílias tiveram acesso a diferentes serviços da assistência social, como inclusão e atualização do Cadastro Único. A equipe do Acessuas Trabalho também ofereceu orientações sobre qualificação profissional e oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Gestantes e mães foram atendidas pelo programa Mamãe Cheguei. As crianças participaram de atividades recreativas e lúdicas, além de ações de acompanhamento do desenvolvimento infantil realizadas pelo programa Criança Feliz.

A programação reuniu ainda atendimentos médicos e orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde, em parceria com a Famejipa/Idomed. O Sindicato dos Produtores Rurais de Ji-Paraná levou informações sobre sanidade animal, enquanto o Instituto Evolução realizou uma oficina de culinária.

O Sebrae também participou da iniciativa com uma oficina de empreendedorismo voltada ao desenvolvimento de pequenos negócios. Na área da cidadania, os moradores receberam orientações jurídicas oferecidas em parceria com a Jovem Advocacia.

A ação contou com o apoio de equipes e instituições parceiras, reunidas com o propósito de facilitar o acesso dos moradores da aldeia a serviços, informações e novas oportunidades. Para a Semasf, a iniciativa também reforça a importância de levar as políticas públicas até diferentes regiões do município, respeitando as características e as necessidades de cada povo.