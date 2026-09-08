SIPAT 2026 começa hoje com programação voltada à segurança, saúde e bem-estar

Por Sema

Publicada em 08/09/2026 às 17h01

Cuidar de quem trabalha diariamente para cuidar da cidade também é uma forma de promover saúde, segurança e qualidade de vida. Com esse propósito, começa nesta terça-feira (8) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) 2026 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). Com o tema “Cuidar de Quem Cuida”, a programação segue até sexta-feira (11), com atividades voltadas à prevenção de acidentes, primeiros socorros, segurança e cuidados com a saúde.

Mais do que orientar sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, a SIPAT busca criar um momento de diálogo e conscientização entre os servidores, reforçando que a prevenção faz parte da rotina e que pequenas atitudes podem fazer diferença para evitar acidentes e preservar vidas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destaca que investir na prevenção também significa valorizar os profissionais que estão diariamente envolvidos nas ações da secretaria.

“Cuidar dos nossos servidores é também cuidar da qualidade do trabalho que entregamos à população. A prevenção precisa fazer parte da nossa rotina, porque quando promovemos um ambiente mais seguro e saudável, estamos valorizando quem está na linha de frente e garantindo melhores condições para que cada profissional possa exercer sua função. A SIPAT é um momento importante para aprendermos, trocarmos experiências e, principalmente, cuidarmos uns dos outros”, afirma Arthur Borin.

Arthur Borin destaca que investir na prevenção também significa valorizar os profissionais que estão diariamente envolvidos nas ações da secretaria

A programação começou hoje, às 9h, na sala de reuniões da Sema, com a abertura oficial da SIPAT e uma palestra voltada especialmente aos pais de crianças neurodivergentes. O encontro será conduzido pela psicóloga Janaina Sampaio, trazendo para dentro da programação um olhar também para os desafios e cuidados que fazem parte da vida pessoal dos servidores.

Na quarta-feira (9), o foco será a segurança no trabalho, com a atividade “EPI: Prevenção que Protege”. A palestra e demonstração serão conduzidas pelo técnico em Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Ely Silva Costa, que abordará a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A atividade acontece às 9h, no Parque Natural Municipal.

Já na quinta-feira (10), a programação será dedicada às situações de emergência, com a atividade “Saber Agir Pode Salvar Vidas”. Os brigadistas conduzirão uma aula prática de primeiros socorros e orientações sobre como agir em situações envolvendo animais peçonhentos. A ação também será realizada às 9h, no Parque Natural Municipal.

Encerrando a semana, na sexta-feira (11), a SIPAT terá como tema “Prevenir é Proteger”. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), os servidores participarão de uma atividade voltada à saúde preventiva, com vacinação e orientações para o cuidado com a saúde. O encontro acontece às 9h, na sala de reuniões da Sema.

Cuidar também é prevenir

Léo Moraes ressalta que ações de prevenção e valorização dos servidores contribuem para fortalecer o serviço público

Ao longo dos quatro dias, a programação busca mostrar que segurança no trabalho não se resume apenas ao uso de equipamentos ou ao cumprimento de normas. Prevenir também significa estar atento ao próprio bem-estar, saber reconhecer situações de risco e ter conhecimento para agir quando necessário.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressalta que ações de prevenção e valorização dos servidores contribuem para fortalecer o serviço público e promover ambientes de trabalho mais seguros.

“A prevenção começa com informação, cuidado e atenção com as pessoas. Valorizar nossos servidores também significa garantir que eles tenham conhecimento, orientação e condições seguras para desempenhar suas atividades. A SIPAT reforça esse compromisso da gestão com a saúde, a segurança e o bem-estar de quem trabalha todos os dias para cuidar de Porto Velho”, destaca o prefeito Léo Moraes.

A SIPAT 2026 reforça, assim, a importância de construir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, no qual os servidores tenham informação e apoio para cuidar de si e também dos colegas.

Com a programação iniciando hoje, a Sema convida os servidores a participarem das atividades e aproveitarem o momento para trocar experiências, tirar dúvidas e fortalecer uma cultura de prevenção.

Participe. Previna-se. Cuide-se. Juntos, fazemos um ambiente mais seguro e saudável.