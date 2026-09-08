Prefeitura convidapopulação para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMPOG, convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027.
📅 16 de setembro de 2026
⏰ Às 8h
📍 Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI
Av. Tancredo Neves, nº 3960 – Setor Institucional.
ℹ️ O local foi definido em decorrência das obras de reforma na Câmara de Vereadores.
A participação da população é fundamental para fortalecer a transparência, o planejamento e o acompanhamento da gestão pública.
Participe! Sua presença é importante para o futuro de Ariquemes.
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