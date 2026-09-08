Copa do Brasil Sub-20: Sport Genus e União Cacoalense jogam fora de casa, diante do São Raimundo-RR e Nacional-AM

Por FFER

Publicada em 08/09/2026 às 11h44

Está chegando a hora das emoções da Copa do Brasil Sub-20 para o torcedores de Rondônia, nesta quarta feira os dois representantes do Estado na competição estreia foram de casa, tornando o desafio ainda mais complicado para os garotos do Sport Genus e da União Cacoalense. Nesta primeira fase, o primeiro a entrar em campo será a equipe do Sport Genus que vai encarar o São Raimundo de Roraima no estádio Canarinho em Boa Vista. Já a União Cacoalense enfrenta a equipe do Nacional do Amazonas na quinta feira no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Nesta primeira fase os enfrentamentos são de jogo único, pra avançar direto pra segunda fase é preciso vencer, em caso de empate as disputa vai paras as penalidades. Caso o Sport Genus e a União Cacoalense vençam seus adversários fora de casa, os dois representantes de Rondônia na Copa do Brasil Su-20 se enfrentam na segunda fase. A 15ª edição da Copa do Brasil Sub-20, sofreu ajustes para a edição deste ano, o número de clubes participantes dobrou, saltando de 32 equipes para 64. O maior número de clubes da história da competição, número que representa um aumento de 71% na quantidade de jogos, passando de 45 enfrentamentos para 77.

Na primeira fase serão 32 jogos, com os confrontos sendo definidos seguinte o critério de proximidade geográfica, por região. As duas fases iniciais e a final serão jogos únicos, enquanto as oitavas, as quartas de final e a semifinal serão decididas em confrontos de ida e volta. O vencedor da Copa do Brasil Sub-20 2026 disputará a Supercopa do Brasil Sub-20, que voltará a ser organizada pela CBF nesta temporada, com o campeão do Brasileirão Sub-20 2026.

Foto: Josiel Silva/Replay Midia esportiva