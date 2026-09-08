Diário Oficial da Justiça do Trabalho tem funcionamento normalizado

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) comunica que o funcionamento do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) foi restabelecido e o serviço já está disponível para a publicação das matérias administrativas.
As pautas das sessões de julgamento voltarão a ser publicadas nos Cadernos Judiciários do DEJT a partir de 14 de setembro.
Acesso indevido levou à indisponibilidade do serviço
No dia 18 de agosto foi detectado o acesso indevido ao sistema levando à indisponibilidade temporária do serviço.
O restabelecimento é resultado do trabalho contínuo e integrado das equipes responsáveis, que adotaram medidas adicionais de segurança e realizaram os procedimentos necessários para assegurar a integridade, a estabilidade e a confiabilidade do ambiente tecnológico, possibilitando o retorno seguro dos serviços.
Situação excepcional
Em razão da suspensão, o Ato CSJT.GP.SG N.º 98, de 3 de setembro de 2026, autorizou, excepcionalmente, a utilização do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) para a publicação de pautas e de atos relacionados às sessões de julgamento, pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, até o dia 11 de setembro de 2026.
Período de transição
Para garantir segurança e transparência e que haja tempo hábil para advogados (as) e partes tomarem conhecimento do retorno do sistema, foi adotado um período de transição para a publicação das pautas:
Até o dia 11 de setembro permanecem válidas as pautas publicadas no DJEN.
A partir do dia 14 de setembro, as pautas voltarão a ser publicadas normalmente nos Cadernos Judiciários do DEJT
Consulte se seus dados foram acessados
Advogados(as) e escritórios de advocacia: como recuperar e ativar o acesso ao DEJT
1. Acesse a página inicial do DEJT.
2. Clique no botão "Advogado, cadastre-se aqui" e digite os seus dados normalmente.
3. O sistema acusará que o perfil existe, mas está inativo, exibindo o botão/link "Reenviar convite de ativação".
4. Clique na opção indicada e abra a caixa de entrada do seu e-mail cadastrado.
5. Acesse o novo link de ativação recebido, defina a sua senha e conclua o acesso.
Se o e-mail de redefinição não chegar, verifique a pasta de Spam ou Lixo Eletrônico. Caso utilize e-mail corporativo, certifique-se com sua equipe de TI de que o domínio @jt.jus.br não está bloqueado no firewall.
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