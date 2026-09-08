Usuários podem acompanhar rotas de ônibus e planejar melhor os deslocamentos

Por Jhon Silva

Publicada em 08/09/2026 às 12h02

Quem utiliza o transporte coletivo em Porto Velho pode acompanhar as rotas dos ônibus e consultar informações que ajudam a planejar os deslocamentos pela cidade

Quem utiliza o transporte coletivo em Porto Velho pode acompanhar as rotas dos ônibus e consultar informações que ajudam a planejar os deslocamentos pela cidade. As ferramentas disponibilizadas aos usuários permitem verificar itinerários, horários e até a localização dos veículos em tempo real.

Uma das opções é a página de horários dos ônibus disponibilizada pela Prefeitura de Porto Velho. No espaço, o passageiro pode consultar as linhas e organizar antecipadamente o trajeto que precisa realizar.

Outra alternativa é o aplicativo CittaMobi, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Pelo aplicativo, é possível identificar as linhas que passam por determinado ponto, consultar o tempo estimado para a chegada do próximo ônibus, visualizar as paradas e acompanhar o trajeto dos veículos pelo mapa.

A ferramenta contribui para facilitar a rotina de quem depende diariamente do transporte coletivo, principalmente ao permitir que o passageiro tenha uma previsão da chegada do ônibus antes mesmo de se dirigir ao ponto.

Ferramentas disponibilizadas aos usuários permitem verificar itinerários, horários e até a localização dos veículos em tempo real

Para o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, o acesso às informações ajuda a tornar o serviço mais prático para a população. “Queremos que o usuário tenha cada vez mais informação para organizar seu deslocamento. A possibilidade de acompanhar o ônibus, consultar os itinerários e verificar o tempo estimado de chegada facilita a rotina e permite que a população utilize melhor o sistema de transporte coletivo”.

TARIFA DE R$ 3

Além das ferramentas de acompanhamento, Porto Velho mantém a tarifa do transporte coletivo em R$ 3, atualmente a menor entre as capitais brasileiras.

A tarifa de R$ 3 entrou em vigor em março de 2025 e permanece como uma das principais medidas adotadas para ampliar o acesso da população ao transporte público. Para os estudantes, o valor da passagem é de R$ 1,50.

Segundo o prefeito Léo Moraes, as medidas adotadas buscam combinar economia e melhoria da experiência de quem depende do ônibus diariamente.

Segundo Léo Moraes, as medidas adotadas buscam combinar economia e melhoria da experiência de quem depende do ônibus diariamente

“Conseguimos manter a passagem em R$ 3, a menor entre as capitais do Brasil, e seguimos trabalhando para tornar o transporte coletivo mais acessível e funcional. Além de pagar menos, queremos que o passageiro tenha informação para acompanhar seu ônibus e planejar melhor sua rotina. Transporte público precisa representar economia, acesso e respeito ao cidadão”, afirmou.

COMO ACOMPANHAR

Os horários e itinerários podem ser consultados diretamente no portal da Prefeitura de Porto Velho, na página https://www.portovelho.ro.gov.br/horarios-dos-onibus

Já pelo CittaMobi, o passageiro pode acompanhar a localização dos ônibus, consultar linhas, pontos de parada, trajetos e a previsão de chegada dos veículos.