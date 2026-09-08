TRT-14 e OAB RO realizam roda de conversa com a advocacia trabalhista de Rondônia

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) estará, na próxima quarta-feira (9/9), realizando uma Roda de Conversa com Escuta Ativa voltada a advogados(as), estagiários(as) e demais profissionais que atuam na Justiça do Trabalho.
O encontro institucional será realizado das 14h30 às 17h, no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), em Porto Velho.
Participarão da roda de conversa o presidente do TRT-14, desembargador do Trabalho Ilson Alves Pequeno Junior, e o vice-presidente e corregedor do Tribunal, desembargador do Trabalho Carlos Augusto Gomes Lôbo.
A iniciativa busca ampliar e fortalecer o diálogo entre a Justiça do Trabalho e a advocacia de Rondônia, por meio de um espaço dedicado à escuta, à troca de experiências e à construção conjunta de soluções.
Diálogo com a advocacia
Entre os assuntos que poderão ser debatidos estão a celeridade processual, a efetividade das decisões judiciais e o aprimoramento da prestação jurisdicional, além de outras questões vivenciadas pela advocacia trabalhista no exercício cotidiano da profissão.
A proposta é possibilitar que advogados e advogadas apresentem percepções, demandas e sugestões relacionadas à Justiça do Trabalho, contribuindo para a identificação de oportunidades e ao fortalecimento da relação institucional entre o Tribunal e a advocacia.
Roda de Conversa com Escuta Ativa
Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 14h30 às 17h
Local: Plenário da OAB Rondônia, em Porto Velho
Público: advogados(as), estagiários(as) e profissionais que atuam na Justiça do Trabalho
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