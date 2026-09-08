Veja como foi o fim de semana (5 e 6) dos candidatos a presidente

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 08/09/2026 às 11h39

A agenda dos presidenciáveis neste fim de semana incluiu lançamentos de campanha, caminhadas, panfletagens e eventos políticos. Também participaram de entrevistas, visitas, atos com aliados, encontros com representantes do setor produtivo e participação em eventos de campanha e manifestações políticas.

Augusto Cury (Avante)

No sábado, o candidato participou de agenda de campanha em Araçatuba (SP). Na cidade, Cury visitou o camelódromo e o calçadão. Antes, participou de uma carreata pelo centro da cidade.

O candidato disse que, caso eleito, vai trabalhar para melhorar a saúde do país.

"Temos que melhorar o SUS [Sistema Único de Saúde], torná-lo mais eficiente. Mas também temos que fazer uma telemedicina das mais tecnológicas e modernas para ajudar a atender a população", afirmou.

Cury também tirou fotos com eleitores e autografou livros em um shopping da cidade. Depois retornou para Ribeirão Preto, onde mora. O candidato não teve agenda de campanha neste domingo.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão concedeu entrevista para o Jornal News SBT no sábado (5).

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro visitou, no sábado (5), Filipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Ele cumpre pena em presídio de Ponta Grossa (PR), após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista.

Após a visita, Flávio disse que a prisão de Martins é injusta e viola direitos. O candidato abordou o tema da segurança pública, prometendo, se eleito, criar cerca de 500 mil vagas em presídios.

"Temos em nosso plano de governo a criação de mais de meio milhão de vagas no sistema penitenciário. Mudança na legislação penal para que facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, milícias, possam ser declaradas grupos terroristas a partir do ano que vem", afirmou.

Hertz Dias (PSTU)

No sábado, o candidato participou de panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador (BA), e de conversa de apresentação do programa do PSTU no Empório Bourbon Beer.

Na capital com a maior população negra fora do continente africano, Hertz Dias disse que a realidade vivida pelo povo negro continua marcada pela exclusão social, pela violência e pela falta de acesso a direitos fundamentais.

"O povo negro foi responsável por construir grande parte da riqueza deste país, mas segue ocupando os piores empregos, recebendo os menores salários e sendo a principal vítima da violência policial", afirmou.

Para o candidato, o combate ao racismo também passa por mudanças profundas na economia e nas políticas públicas do país, com o objetivo de garantir emprego, salário digno, educação pública de qualidade, moradia, saúde, cultura e oportunidades para a juventude negra.

O candidato não teve agenda de campanha neste domingo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição, cumpriu agenda de campanha no sábado (5) em São José do Rio Preto (SP).

Lula disse que, caso reeleito, pretende ampliar as escolas em tempo integral no país.

"Todas as escolas do Brasil vão ser de tempo integral, para dar tranquilidade à criança e aos pais, que podem trabalhar tranquilo que o filho está sendo cuidado. Não há nação na face da Terra que se desenvolveu sem educação", afirmou.

Renan Santos (Missão)

No sábado, o candidato fez campanha em Pernambuco e no Ceará. Em Recife, Renan visitou os morros da Zona Sul, onde conversou com moradores e gravou vídeos. Na sequência viajou para Fortaleza, onde chegou à noite e participou de atividade com apoiadores.

No domingo pela manhã, o candidato participou de uma carreata no bairro Mucuripe, e depois seguiu para Vicente Pinzón. A localidade, segundo o candidato, teria sido impedida de realizar atividades de campanha eleitoral por determinação de uma facção criminosa. Renan Santos afirmou que vai combater o domínio de facções sobre territórios em diferentes regiões do país.

“Se a gente começar a aceitar que você não pode fazer campanha no lugar A, B ou C porque a facção não deixa, você aceitou que a facção manda em você. Nós temos sempre que desobedecer à ordem ilegítima de facção criminosa”, disse.

Durante a passagem pelo bairro, Renan também defendeu a recuperação econômica e turística da região. Segundo ele, o avanço do crime organizado contribuiu para afastar atividades que anteriormente movimentavam a economia local.

Depois viajou para São Luís (MA), onde participou de atividade com apoiadores de campanha.

Romeu Zema

No sábado, o candidato concedeu entrevista à TV Record. Em seguida, viajou para Uberlândia (MG), onde participou da exposição agropecuária Camaru. No parque de exposições, o candidato do Novo conversou com eleitores e com representantes do agronegócio.

No domingo pela manhã, Romeu Zema fez uma vistoria ao Anel Viário de Uberlândia. Na sequência participou de adesivaço no Parque Sabiá.

Ronaldo Caiado (PSD)

No sábado, o candidato visitou a 49ª edição da Expointer, em Esteio (RS), na grande Porto Alegre. Durante o evento, Caiado tirou fotos com apoiadores e esteve nos pavilhões da agricultura familiar e de máquinas agrícolas.

No domingo, o candidato visitou a Feira do Garavelo, em Aparecida de Goiânia (GO). Durante a visita, foi questionado sobre as medidas que tomaria, caso eleito, para favorecer o empreendedorismo e os pequenos negócios. Caiado respondeu que a primeira medida seria trabalhar para reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 14% ao ano.

"Chegando no governo, garanto à população brasileira que vou diminuir a taxa de juros para 7% , a metade do que está hoje, com as medidas que nós vamos tomar a partir do dia 5 de janeiro", finalizou.

A taxa Selic é definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, com base em dados e previsões econômicas.

Rui Costa Pimenta (PCO)

No sábado, o candidato esteve em Belo Horizonte (MG), onde participou de almoço e lançamento de candidaturas do partido, na sede do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira.

Rui Costa disse que, se eleito, vai reestatizar empresas públicas. Ele também defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e o aumento no salário mínimo, conforme o calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Atualmente, o departamento defende que o salário mínimo para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.687,01.

“É o que está na Constituição. E que, calculado pelo Dieese, é uma referência, estaria na casa de R$ 8 mil hoje em dia. Acho que provocaria um abalo na economia inicialmente. Mas a situação tenderia a se estabilizar”.

No sábado a noite, Rui Costa Pimenta seguiu para a cidade de São Paulo.

Samara Martins (UP)

Em Santo André (SP), a candidata participou, no sábado, da Marcha do Heroísmo Revolucionário, em homenagem aos militantes assassinados e desaparecidos durante a ditadura militar.

A caminhada terminou no ginásio da Universidade Federal do ABC (UFABC), na Grande São Paulo. Samara defendeu propostas com foco na geração de emprego e renda, além da reforma urbana.

"Nós também defendemos a reforma urbana nas comunidades para que, além de casas, a gente tenha acesso à saúde, educação e a garantia de cultura e esporte e para a juventude", afirmou.

No domingo, a candidata fez campanha em Belém (PA), onde visitou comunidades ribeirinhas e quilombolas do Médio Rio Moju.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha neste fim de semana.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.