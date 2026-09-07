Flamengo líder no Brasileirão; empate sem gols do Palmeiras; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 07/09/2026 às 12h02

Novo líder no Brasileirão, tropeço paulista e vitória do Flu no clássico.

Brasileirão - A 26ª rodada do Brasileirão pegou fogo. O Flamengo bateu o Remo por 1 a 0 no Mangueirão, com gol de Samuel Lino, e assumiu a liderança isolada com 54 pontos. O Mengão se beneficiou do empate sem gols do Palmeiras contra o Botafogo, que deixou o Alviverde na vice-liderança (53 pts).

Nos outros destaques, o Santos venceu o Inter de virada por 3 a 2 no Beira-Rio, enquanto o Corinthians deu vexame ao levar a virada da lanterna Chapecoense por 2 a 1 em casa. O Mirassol bateu o Coritiba fora por 2 a 1 e respirou contra o Z-4. Já o Cruzeiro superou o Athletico-PR por 3 a 1 no Mineirão e encostou no G-6.

Sábado

A abertura da 26ª rodada do Brasileirão trouxe grandes emoções. No Morumbis, o São Paulo dominou o Atlético-MG e venceu por 2 a 0, com gols de Luciano e Iago na etapa final. O resultado garante a segunda vitória seguida do Tricolor, que subiu para a 10ª posição (33 pts).

No Maracanã, o Fluminense se vingou da eliminação na Copa do Brasil ao bater o rival Vasco por 1 a 0, gol de Lucho Acosta, e se firmou no G-4 (4º, com 45 pts). Já o Cruzmaltino segue no Z-4. Em Bragança, o Bahia surpreendeu o Red Bull Bragantino e venceu por 3 a 2, garantindo a 5ª colocação.

Tabelinha Rondoniense

Jovens talentos na PVH Cup e medalhas no futsal e atletismo pelo JOER.

PVH Cup - Porto Velho deu o pontapé inicial na 1ª edição da PVH Cup de Soccer Society. A cerimônia de abertura reuniu equipes e familiares no Ginásio Cláudio Coutinho, marcando o começo de um grande show de talentos que segue até hoje, 7 de setembro.

A competição reúne 124 equipes, cerca de 2,5 mil atletas e 240 jogos do Sub-07 ao Sub-17, disputados na Arena Elsinho e no Sports Baggio. Além do título, a molecada busca chamar a atenção de observadores de gigantes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense, que estão na capital caçando promessas. Uma oportunidade gigante para o esporte rondoniense.

José 2026 - A fase estadual juvenil do Joer 2026 está pegando fogo em Cacoal. Com 1.515 atletas na disputa em 14 modalidades, os destaques regionais estão brilhando de olho nas vagas para o campeonato nacional.

No futsal, as equipes de Jaru fazem bonito: a Escola Olga Dellaia (masculino) e a Cooped (feminino) avançaram para as quartas de final após grandes vitórias na fase de grupos. No atletismo, Gustavo Oliveira garantiu o ouro nos 110m com barreiras e salto triplo, cravando sua vaga no Brasileiro. Outros jovens talentos de Jaru e região também conquistaram pratas e bronzes.

O município de Cacoal segue como sede das próximas etapas do Joer, recebendo a fase paralímpica e a infantil até outubro.