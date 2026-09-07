Canais oficiais garantem acompanhamento das demandas da população

Por Jhon Silva

Publicada em 07/09/2026 às 11h39

Denúncias, reclamações, sugestões e até elogios podem contribuir diretamente para melhorar os serviços de saúde oferecidos à população. Para que essas manifestações sejam apuradas e tenham o encaminhamento adequado, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta os cidadãos a utilizarem os canais oficiais da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Velho.

As redes sociais também são espaços legítimos para a população se manifestar. No entanto, uma publicação ou comentário feito somente nesses ambientes pode não se transformar em um processo administrativo. Quando a demanda chega oficialmente à Ouvidoria, é gerado um protocolo e a manifestação passa a seguir um fluxo de acompanhamento e encaminhamento aos setores responsáveis.

Os números mostram que a população tem utilizado esses instrumentos. Por meio da plataforma Fala.BR, são registradas, em média, de três a quatro denúncias por dia, chegando a aproximadamente 60 por mês. Nos últimos três meses, 108 denúncias tramitaram pelo sistema oficial.

São registradas, em média, de três a quatro denúncias por dia, chegando a aproximadamente 60 por mês

Além da plataforma federal, a Ouvidoria mantém atendimento por WhatsApp, e-mail e de forma presencial. Somente pelo WhatsApp são realizados, em média, 20 atendimentos por dia, principalmente para orientações e encaminhamentos.

O prefeito Léo Moraes disse que ouvir a população é fundamental para identificar problemas e aperfeiçoar os serviços públicos. “A gestão precisa ouvir a população para identificar problemas, corrigir falhas e aprimorar os serviços oferecidos. Quando a manifestação é registrada pelos canais oficiais, conseguimos acompanhar cada situação e dar o encaminhamento adequado”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, também reforça que as redes sociais não substituem o registro pelos meios institucionais. “A população tem total direito de se expressar nas redes sociais, esse é um espaço legítimo de manifestação. No entanto, é por meio dos canais oficiais que conseguimos dar o encaminhamento correto, garantir a apuração dos casos e adotar as medidas necessárias. Por isso, é importante que o cidadão também registre sua demanda na Ouvidoria”.

Canais de atendimento

A Ouvidoria do SUS disponibiliza diferentes formas para que a população registre e acompanhe suas manifestações:

Plataforma: Fala.BR

WhatsApp: (69) 98473-6263

E-mail: [email protected]

Atendimento presencial: Av. Campos Sales, nº 2283, 3º andar

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.