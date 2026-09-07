Canais oficiais garantem acompanhamento das demandas da população

Denúncias, reclamações, sugestões e até elogios podem contribuir diretamente para melhorar os serviços de saúde oferecidos à população. Para que essas manifestações sejam apuradas e tenham o encaminhamento adequado, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta os cidadãos a utilizarem os canais oficiais da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Velho.
As redes sociais também são espaços legítimos para a população se manifestar. No entanto, uma publicação ou comentário feito somente nesses ambientes pode não se transformar em um processo administrativo. Quando a demanda chega oficialmente à Ouvidoria, é gerado um protocolo e a manifestação passa a seguir um fluxo de acompanhamento e encaminhamento aos setores responsáveis.
Os números mostram que a população tem utilizado esses instrumentos. Por meio da plataforma Fala.BR, são registradas, em média, de três a quatro denúncias por dia, chegando a aproximadamente 60 por mês. Nos últimos três meses, 108 denúncias tramitaram pelo sistema oficial.
São registradas, em média, de três a quatro denúncias por dia, chegando a aproximadamente 60 por mês
Além da plataforma federal, a Ouvidoria mantém atendimento por WhatsApp, e-mail e de forma presencial. Somente pelo WhatsApp são realizados, em média, 20 atendimentos por dia, principalmente para orientações e encaminhamentos.
O prefeito Léo Moraes disse que ouvir a população é fundamental para identificar problemas e aperfeiçoar os serviços públicos. “A gestão precisa ouvir a população para identificar problemas, corrigir falhas e aprimorar os serviços oferecidos. Quando a manifestação é registrada pelos canais oficiais, conseguimos acompanhar cada situação e dar o encaminhamento adequado”.
A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, também reforça que as redes sociais não substituem o registro pelos meios institucionais. “A população tem total direito de se expressar nas redes sociais, esse é um espaço legítimo de manifestação. No entanto, é por meio dos canais oficiais que conseguimos dar o encaminhamento correto, garantir a apuração dos casos e adotar as medidas necessárias. Por isso, é importante que o cidadão também registre sua demanda na Ouvidoria”.
Canais de atendimento
A Ouvidoria do SUS disponibiliza diferentes formas para que a população registre e acompanhe suas manifestações:
Plataforma: Fala.BR
WhatsApp: (69) 98473-6263
E-mail: [email protected]
Atendimento presencial: Av. Campos Sales, nº 2283, 3º andar
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
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