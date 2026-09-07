Hospital Regional de Guajará-Mirim amplia atendimento e reduz necessidade de deslocamentos até Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 11h13

O Hospital Regional de Guajará-Mirim vem mudando a realidade de pacientes que antes precisavam percorrer centenas de quilômetros em busca de atendimento médico em Porto Velho. Marilene Silva e Cássia Rosa estão entre as pacientes que receberam atendimento na unidade e relatam a importância de contar com uma estrutura hospitalar mais próxima da população da região.

Localizada em uma área distante da capital, Guajará-Mirim enfrentou durante anos dificuldades relacionadas ao acesso a serviços hospitalares de maior complexidade. Em muitos casos, pacientes precisavam ser encaminhados para Porto Velho para realizar exames, procedimentos e outros tipos de atendimento. Com o funcionamento do Hospital Regional, parte dessa demanda passou a ser atendida no próprio município.

O Hospital Regional de Guajará-Mirim pertence ao Governo do Estado de Rondônia. A abertura da unidade foi viabilizada pela decisão do governo estadual de adotar uma Parceria Público-Privada (PPP) para a gestão hospitalar, modelo utilizado para colocar a estrutura em funcionamento e ampliar a oferta de serviços de saúde na região.

A unidade disponibiliza diferentes tipos de atendimento e conta com estrutura para a realização de exames laboratoriais, raio-X e tomografia. O hospital também realiza partos e oferece sessões de hemodiálise, serviços importantes principalmente para pacientes que necessitam de acompanhamento frequente.

Os depoimentos de Marilene Silva e Cássia Rosa ajudam a demonstrar o impacto do funcionamento do hospital na rotina dos moradores. Além de facilitar o acesso aos serviços de saúde, a estrutura reduz a necessidade de viagens longas, especialmente em situações nas quais o paciente precisa retornar diversas vezes para exames ou tratamentos.

Com o Hospital Regional em funcionamento, Guajará-Mirim passa a contar com uma estrutura capaz de atender parte das necessidades de saúde da população local e de municípios da região, diminuindo a dependência de Porto Velho e aproximando os serviços hospitalares de quem vive no interior de Rondônia.