Confira dicas para acompanhar o Desfile de 7 de Setembro em Brasília

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 07/09/2026 às 11h12

O tradicional desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, nesta segunda-feira (7), terá um reforço na segurança com atuação de tropas especializadas em toda a região central de Brasília.

No domingo (6), a partir das 16h o trânsito de veículos será interrompido de entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Via L4. O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito, e prédios públicos estarão protegidos por gradis.

Equipes de emergência e combate a incêndios também atuarão no local.

Neste ano são esperadas 30 mil pessoas para assistir o desfile. O início está previsto para 9h, com encerramento por volta das 11h.

As arquibancadas serão abertas às 6h. O público terá cinco pontos de acesso à área do desfile, todos com linhas de revistas pessoais, que serão feitas por policiais militares.

O acesso à Esplanada ocorre pela via S1 (lateral da Catedral) e escadarias dos ministérios – as duas primeiras no lado Sul (blocos A e C) e as duas primeiras do Norte (blocos J e M). Pessoas com deficiência terão acesso pelo túnel do Bloco J, que possui rampa de ligação com o espaço reservado entre o ministério e a Via N1.

Quando a capacidade das arquibancadas for atingida, o público será orientado a permanecer nas áreas externas destinadas aos espectadores, com tendas e pontos de hidratação nos lados Norte e Sul da Esplanada.

Dicas de segurança

Diante da possibilidade de sol forte e temperaturas elevadas, a recomendação e de reforço na hidratação, além do uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus.

Vale lembra que não é permitido acessar a Esplanada com garrafas de vidro, latas, copos, coolers e isopores. A sugestão dos organizadores é o uso de garrafas de plástico individuais para hidratação.

Também são proibidos o porte de fogos de artifício, sprays e aerossóis, armas de fogo, inclusive de brinquedo, objetos pontiagudos, apontadores a laser, máscaras de qualquer tipo, exceto de proteção facial, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança do público presente.

Bolsas e mochilas deverão ter até 100 centímetros na soma das dimensões (altura, largura e profundidade).

Motociclistas devem ficar atentos: capacetes não poderão entrar na área do desfile. A orientação é providenciar previamente uma forma segura de mantê-los junto ao veículo.

Também é importante ressaltar que somente drones autorizados poderão acessar o espaço aéreo do local do desfile. Animais em geral também não são permitidos, exceto cães-guia.

Uma estrutura, batizada de Cidade Policial será montada ao lado do Museu da República. O local servirá como ponto de apoio aos agentes de segurança, com os comandos móveis das corporações. Imagens de drones e de câmeras vão contribuir com o policiamento.

Na Cidade Policial será possível fazer o registro de ocorrências e bloqueio de celulares eventualmente perdidos, roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede.

Ao lado da Cidade Policial será instalada uma área específica para acolhimento de pessoas perdidas. Em caso de criança, adolescente, pessoa idosa ou qualquer outra pessoa perdida, a orientação é procurar imediatamente uma equipe uniformizada ou dirigir-se ao ponto de acolhimento.

Transporte

O sistema de transporte público da capital será reforçado e funcionará da seguinte forma: Metrô DF está funcionando em escala de feriado, das 5h30 às 19h.

Os ônibus seguirão o esquema do programa Vai de Graça, que funciona aos domingos e feriados, com gratuidade para o uso do transporte público em todo o Distrito Federal.

Para garantir o atendimento, 134 ônibus extras reforçarão a frota, em direção à área central da capital. As viagens extras serão acionadas conforme o aumento da demanda, a partir das 6h, no sentido Plano Piloto, e a partir das 13h, para o retorno da população.

Para quem optar por transporte por aplicativos, o desembarque é na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Já para os táxis, o ponto é o estacionamento do Sesi Lab, ao lado da rodoviária.

“Quem optar pelo veículo particular poderá utilizar, conforme a disponibilidade de vagas, os estacionamentos dos anexos dos ministérios nos lados sul e norte e o estacionamento do SESI Lab. As vagas não serão reservadas e poderão ser ocupadas rapidamente. A recomendação, também neste caso, é chegar cedo”, informou o Governo do Distrito Federal (GDF).

Funciona no feriado:

Neste do Dia da Independência, o Zoológico de Brasília e as unidades de conservação do Instituto Brasília Ambiental — cada uma com seu respectivo horário — funcionam normalmente.

O Zoológico estará aberto das 8h30 às 17h, com entrada gratuita (permitida até as 16h), enquanto os parques abrem às 5h30 e, em algumas unidades, vão até as 22h.

O Museu de Arte de Brasília (MAB) e os complexos culturais de Samambaia e de Planaltina estarão abertos, com atividades como exposições, espetáculos, aulas de dança e de teatro entre as 8h e as 22h, a depender do espaço.

Os restaurantes comunitários também funcionarão normalmente para café, almoço e jantar, com exceção da unidade Ceilândia, DJ Jamaika, que não abre aos feriados e pontos facultativos.

Ou seja, estarão abetos os restaurantes comunitários de Arniqueira, Brazlândia, Ceilândia Norte, Estrutural, Gama, Itapoã, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, São Sebastião, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá e Planaltina.

Não funciona no feriado:

O Jardim Botânico de Brasília estará fechado para manutenção, como já ocorre às segundas-feiras. Além disso, a Biblioteca Nacional de Brasília e o Museu Nacional da República, assim como as agências bancárias, estarão fechados.