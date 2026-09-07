Campo no Parque dos Buritis recebe nova iluminação em Jaci-Paraná

Por Carla Maia

Publicada em 07/09/2026 às 11h28

O local conta com uma escola de futebol e recebe treinos, partidas e eventos da população, principalmente no período noturno. Para melhorar as condições de uso do espaço, foram instalados mais de 16 refletores, entre equipamentos de 1.000 e 500 watts, incluindo o atendimento ao campo menor.

A praça no entorno também recebeu melhorias. Foram instaladas 28 luminárias de 100 watts, ampliando a iluminação e oferecendo melhores condições para as famílias que frequentam o espaço durante a noite.

Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o trabalho de iluminação pública também passa pela valorização dos locais onde a população se encontra, pratica esporte e aproveita os momentos de lazer.

“Nosso compromisso não é apenas iluminar ruas e avenidas. Queremos cuidar também dos espaços que fazem parte da rotina da população. Um campo bem iluminado permite que as crianças continuem treinando à noite, que as famílias ocupem esses locais e que o esporte seja cada vez mais incentivado. Esse cuidado precisa chegar à capital e também aos nossos distritos”, destacou Bruno Holanda.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que levar melhorias aos espaços de convivência e esporte também representa investir diretamente na qualidade de vida da população.

“Quando a gente melhora a iluminação de um campo, de uma praça ou de qualquer espaço de convivência, estamos garantindo mais segurança, incentivando o esporte e permitindo que as famílias aproveitem esses locais também à noite. Nosso compromisso é fazer com que os investimentos cheguem a todos, inclusive aos distritos, levando mais estrutura e qualidade de vida para a população”, afirmou Léo Moraes.

CUIDADO COM OS DISTRITOS

As melhorias no Parque dos Buritis fazem parte do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Porto Velho e pela Emdur nos distritos, com manutenção, modernização e ampliação da iluminação pública.

Com o novo sistema no campo do Parque dos Buritis, moradores passam a contar com um espaço mais iluminado para os treinos da escola de futebol

Jaci-Paraná já vem recebendo intervenções voltadas à melhoria da iluminação e dos espaços públicos. O objetivo é garantir que os investimentos também alcancem praças, campos, áreas de convivência e outros locais utilizados diariamente pela população.

Com o novo sistema no campo do Parque dos Buritis, moradores passam a contar com um espaço mais iluminado para os treinos da escola de futebol, atividades esportivas e eventos realizados no bairro.

A população também pode solicitar serviços de iluminação pública diretamente à Emdur pelo WhatsApp (69) 99224-0676 ou pelo aplicativo PVH+.