Fez tatuagem ou botox recentemente? Entenda as novas regras para doar sangue

Por Helen Paiva

Publicada em 07/09/2026 às 12h02

Quem nunca deixou de doar sangue porque fez uma tatuagem nova, colocou um piercing ou fez aquele procedimento estético e achou que teria que esperar um ano inteiro?

A boa notícia é que esse tempo encurtou, e muita gente que achava que estava inapta já pode voltar a salvar vidas hoje mesmo. E essas vidas estão à espera de sangue e plaquetas.

Novidade

Uma atualização nas normas do Ministério da Saúde reduziu de 12 para apenas 4 meses o tempo de espera para quem fez tatuagem, maquiagem definitiva, aplicou botox ou colocou piercing (fora da boca e genitais). Para quem passou por exames como endoscopia ou colonoscopia, o prazo também caiu de seis para quatro meses. Até quem tem mais de 60 anos e já era doador ganhou mais tempo para continuar ajudando, podendo doar até depois dos 69.

A mudança veio em uma hora crucial. Em julho e agosto, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) conseguiu manter os atendimentos lá em cima com a ajuda de mutirões e parcerias com o Exército, faculdades e órgãos públicos. Mas o mês de setembro começou com um alerta amarelo, os estoques estão caindo rapidamente, principalmente os tipos sanguíneos com fator positivo.

A gerente de Captação da Fhemeron, Maria Luiza Pereira, lembra que a necessidade é diária e urgente, e não pode cair no esquecimento.

“Começamos setembro e hoje o estoque de sangue positivo está despencando. A gente precisa muito que as pessoas se mobilizem. Quem tem sangue positivo, especialmente O+, vá ao hemocentro. O negativo e os outros tipos também continuam sendo muito importantes”, não podemos deixar esquecer as perdas de pessoas queridas que tivemos, por falta de sangue e plaquetas também,” apela Maria Luiza.

Para quem trabalha na Prefeitura, exercer a solidariedade também traz um reconhecimento na rotina de trabalho. A legislação municipal garante até cinco dias úteis de folga no ano para homens que realizam quatro doações e para mulheres que doam três vezes num período de 12 meses, além da dispensa do trabalho no dia em que a coleta é feita.

O prefeito Léo Moraes reforça que as novas regras são um convite aberto para a população e para o funcionalismo público somarem forças.

Léo Moraes reforça que as novas regras são um convite aberto para a população e para o funcionalismo público somarem forças

“Muita gente tem vontade de ajudar, mas acha que ainda precisa esperar meses por causa de um procedimento simples. Com essas novas regras, mais pessoas estão liberadas. É a chance do nosso servidor e de toda a população fazerem a diferença para quem está precisando nos hospitais”, destaca o prefeito.

Onde e como doar

Se você ficou na dúvida se já pode doar ou quer aproveitar o tempo reduzido para voltar a colaborar, basta ir até a unidade principal da Fhemeron e passar pela triagem clínica. O processo é simples, rápido e seguro.

Endereço: Rua Benedito de Souza Brito, nº 3766, Bairro Industrial (ao lado do Hospital de Base)

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h; aos sábados, das 7h15 às 12h

Contato para informações: (69) 98464-0125