Cohab vai ganhar novo espaço de convivência com  Pocket Park Jacaré

Por Jhon Silva

Publicada em 07/09/2026 às 12h02

Um espaço que hoje enfrenta problemas de descarte irregular de lixo e alagamentos durante o período chuvoso será transformado em um novo ponto de encontro para os moradores do bairro Cohab.

O Pocket Park Jacaré vai levar mais áreas verdes, mobiliário urbano e uma solução sustentável de drenagem para a esquina das ruas Algodoeiro e Abacateiro.

O projeto foi pensado para recuperar um pequeno espaço urbano e dar a ele uma nova função, oferecer um ambiente de convivência, descanso e lazer para quem vive na região. A proposta inclui jardins, bancos, iluminação subterrânea e preservação da grande árvore que já faz parte da paisagem do local, aproveitando sua sombra como elemento central do parque.

Além da revitalização, o espaço contará com o chamado jardim de chuva, uma estrutura que ajuda na absorção e no escoamento da água, reduzindo os pontos de acúmulo registrados na área durante as chuvas.

A composição do parque também prevê o plantio de novas árvores e espécies ornamentais, ampliando a arborização e tornando o ambiente mais agradável para a comunidade.

O nome Pocket Park Jacaré resgata uma lembrança conhecida pelos moradores da Cohab. Nas proximidades existia o antigo “Campo do Jacaré”, referência popular ao formato do terreno. Essa identidade será incorporada ao projeto por meio de elementos arquitetônicos inspirados nas escamas do jacaré, presentes no piso e no paisagismo do espaço.

Para o prefeito Léo Moraes, o projeto mostra que pequenas intervenções também podem melhorar a qualidade de vida nos bairros.

“Queremos aproveitar espaços que hoje estão degradados e transformá-los em lugares que façam parte da rotina das pessoas. O Pocket Park Jacaré vai unir lazer, arborização, convivência e uma solução para um problema antigo de drenagem, valorizando a história e a identidade do bairro Cohab.”