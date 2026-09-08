Rondoniense 2027 terá oito clubes aptos e congresso técnico marcado para outubro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/09/2026 às 14h26

O Campeonato Rondoniense Série A de 2027 já tem oito clubes aptos a participar da disputa. A relação reúne o atual campeão Guaporé Futebol Clube, Rondoniense Social Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Gazin Porto Velho Esporte Clube, Barcelona Futebol Clube, Sport Clube Genus, Rolim de Moura Esporte Clube e Vilhena Esporte Clube.

A próxima etapa da preparação ocorrerá em 29 de outubro, quando representantes das equipes deverão participar do congresso técnico da competição. O encontro está marcado para as 10h e será destinado à discussão de assuntos relacionados à organização e à disputa da próxima edição do estadual.

Antes disso, porém, os clubes precisam oficializar a presença no campeonato. O prazo estabelecido para a confirmação termina em 30 de setembro.

O procedimento foi iniciado pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER). Por meio do Departamento de Futebol, a entidade encaminhou, na quinta-feira, 3 de setembro, o termo de confirmação de participação aos oito clubes profissionais considerados aptos para disputar a Série A em 2027.

Além da disputa pelo título estadual, o Rondoniense funciona como caminho para a participação dos clubes de Rondônia em competições nacionais. A conquista do campeonato garante vagas em torneios como a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro Série D, com acesso às receitas e premiações destinadas aos participantes dessas competições.

Campeão estadual, o Guaporé chega à temporada de 2027 com a possibilidade de participar dos torneios nacionais assegurados pelo título conquistado. O clube terá participação na Copa do Brasil, na Copa Verde e no Campeonato Brasileiro Série D.

O histórico do Campeonato Rondoniense também reúne diferentes líderes conforme o período considerado. O extinto Ferroviário Atlético Clube permanece como o maior campeão estadual, com 18 títulos conquistados ainda durante a era amadora do futebol em Rondônia.

Entre os clubes da era profissional, a liderança em número de títulos pertence ao Ji-Paraná, que soma nove conquistas estaduais. Vilhena Esporte Clube e Gazin Porto Velho aparecem na sequência, cada um com cinco títulos.