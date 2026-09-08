Cívismo: Ji-Paraná encerra Semana da Pátria com desfile e corrida

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 14h20

A Corrida “Eu Amo Jipa” e o desfile cívico e militar, ambos no domingo (7), encerraram as comemorações alusivas à Semana da Pátria, em Ji-Paraná. O tema das homenagens pelos 204 anos da Independência do Brasil foi “Brava Gente Brasileira – Raízes, Identidade e Pertencimento”.

Neste ano, em função do revezamento de setores no município, o desfile foi realizado na avenida Brasil (2º distrito). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) programou o desfile para as 7h30 e reforçou os cuidados para a hidratação dos estudantes e uso de protetor solar e roupas leves.

“Foi um desfile organizado e sem incidentes. Tivemos mais de 3 mil participantes que, mesmo tão jovens, entendem o que foi o 7 de Setembro para Brasil, e tudo isso valorizando as nossas raízes, principalmente, os nossos pioneiros, que tanto contribuíram para nós chegássemos aqui hoje”, afirmou o prefeito Affonso Cândido (PL).

“Tenho que, mais uma vez, agradecer à equipe da Semed que trabalhou por meses na organização da Semana da Pátria, que levou o simbolismo desta data para todas as nossas escolas. Encerramos mais um desfile com segurança e com todos os alunos de volta para as suas casas, com a certeza de terem cumprido o dever cívico deles”, reconheceu o secretário da Semed, Robson Casula.

Ao todo, foram 42 instituições participantes (entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Penal, Apae, e escolas das redes estadual e municipal) que reuniram mais de 3 mil integrantes. O público que acompanhou o desfile, segundo os organizadores, foi estimado em 4,5 mil pessoas.

Também no domingo, com o apoio da Prefeitura de Ji-Paraná e patrocínio de empresas foi realizada a corrida “Eu amo Jipa”, na RO-135 (3º distrito), com largada, às 19h, em frente à entrada do bairro Cidade Jardim, seguindo até o anel viário e o retorno pela mesma via. A prova, com percurso de 5 km, reuniu 2,5 mil atletas.

O evento marcou ainda a inauguração da iluminação de LED, no trecho urbano da rodovia estadual, que garantirá mais segurança para moradores da região e estudantes. A obra foi concluída, apenas neste ano, com recursos vindos, em 2023, para o município, pelo então deputado estadual, Affonso Cândido, hoje prefeito de Ji-Paraná.

A semana incluiu Festival de Fanfarras, no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), na segunda-feira, 29 de agosto; abertura oficial, no 2º Batalhão da Polícia Militar, em 1º de setembro; momento cívico na Prefeitura de Ji-Paraná, em 2 de setembro; e na Câmara Municipal, no dia 3 de setembro.