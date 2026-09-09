Suspeito é preso após invadir duas casas, furtar objetos e agredir idosa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/09/2026 às 09h30

Um homem foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), em Vilhena, após receber voz de prisão em uma ocorrência que envolveu a invasão de duas residências, furto e agressão contra uma idosa. Os objetos recuperados foram apresentados junto com o suspeito à autoridade policial para a lavratura do flagrante e adoção das medidas cabíveis.

A abordagem ocorreu na rua H 14, no bairro Cohab. A Polícia Militar foi acionada depois que moradores informaram que haviam imobilizado um suspeito de invasão na área externa de um imóvel. Quando a equipe chegou ao endereço, o homem foi abordado e submetido à revista pessoal.

Com ele, foram encontrados um aparelho celular lilás, um cordão dourado com crucifixo, dois cartões de benefício, um tablet branco e R$ 14,55 em moedas.

O homem não portava documentos de identificação. Durante a consulta ao sistema, os policiais constataram que ele já era conhecido pelas guarnições em razão da prática reiterada de delitos na região. O suspeito também possuía histórico de condenações por crimes patrimoniais.

Questionado sobre a ocorrência, ele admitiu ter entrado inicialmente em um imóvel localizado no bairro Jardim Aripuanã com a intenção de furtar objetos de valor. Na sequência, durante a fuga, entrou em uma segunda residência, desta vez no bairro Cohab.

Foi nesse segundo imóvel que uma idosa acabou agredida. Segundo o relato apresentado na ocorrência, a agressão aconteceu quando o homem tentava evitar que fosse contido e responsabilizado pelo crime.

A vítima e uma testemunha não foram levadas à delegacia naquele momento. A idade avançada, as limitações de locomoção e os cuidados diários prestados ao cônjuge com mobilidade reduzida foram apontados como motivos para que elas permanecessem no local.

Após os procedimentos realizados pela Polícia Militar, o suspeito foi conduzido à UNISP acompanhado dos objetos recuperados.