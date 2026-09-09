Adolescente agride a própria mãe e pega faca durante discussão familiar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/09/2026 às 09h15

Uma discussão familiar terminou em agressões físicas depois que uma adolescente de 16 anos teria atacado a própria mãe e, durante a confusão, pegado uma faca. Pessoas que estavam na residência intervieram para conter a situação.

O desentendimento começou após uma repreensão feita pela mãe. A conversa evoluiu para uma briga e a adolescente passou a agredir a mulher.

A situação se agravou quando a jovem pegou uma faca. Diante do risco de novas agressões, familiares que acompanhavam a confusão entraram em ação e acionaram a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao endereço, a adolescente já havia deixado o local e não foi encontrada pela equipe.

A mãe também informou aos militares que, mesmo depois de sair da residência, a filha teria continuado com as ameaças por meio de mensagens. A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades responsáveis para as providências cabíveis.