FICCO/RO apreende droga e efetua três prisões em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 09/09/2026 às 08h50

Porto Velho/RO. Nessa terça-feira (8/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante três homens em Porto Velho.

A ação teve origem em análise de informações que indicavam a existência de entorpecentes e de armamento em um imóvel. No local, um dos suspeitos tentou fugir e se desfez de uma arma de fogo, sendo contido em seguida pelas equipes.

No interior da residência, foram encontrados cerca de 11 kg de substância análoga à maconha, uma pistola calibre 9 mm municiada, 16 munições, um carregador e três aparelhos celulares, um deles com registro de subtração anterior.

Constatou-se, ainda, que dois dos autuados eram procurados pela Justiça, sendo um deles foragido do sistema prisional e o outro alvo de mandado de prisão em aberto, cumprido na ocasião.

Os três homens foram conduzidos à 3ª Delegacia de Flagrantes de Porto Velho, onde foram autuados em flagrante, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.