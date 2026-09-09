Mariana Carvalho recebe apoio do prefeito Jeverson Lima em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 08h40

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) recebeu o apoio do prefeito de Jaru, Jeverson Lima, nesta terça-feira (8). No município, Mariana já teve votação expressiva, sendo a candidata ao cargo com maior número de votos nas eleições de 2022, com 13.786 votos, quase o dobro dos 7.273 obtidos pelo segundo colocado no município.

Como deputada federal, ela destinou mais de R$ 7 milhões em recursos durante os oito anos em que exerceu os mandatos na Câmara dos Deputados, rendendo investimentos em saúde, infraestrutura, agricultura e educação. A maior parcela, cerca de R$ 3,8 milhões, foi direcionada à saúde.

Os recursos contemplaram equipamentos para o Hospital Municipal Sandoval de Araújo, unidades de saúde e o Centro de Especialidades Médicas, além de respiradores utilizados durante a pandemia, custeio da saúde e uma van para Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Na infraestrutura e no setor produtivo, as destinações incluíram três tratores para produtores rurais, caminhão-pipa, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão-caçamba, pavimentação e construção de galerias. Na educação, Mariana destinou R$ 500 mil para o Centro de Inovação Tecnológica do Ifro em Jaru, iniciativa também registrada em publicações sobre as emendas de seu mandato.

Para Mariana, o apoio recebido nesta eleição se soma à relação construída com o município durante sua passagem pela Câmara.

“Jaru sempre teve um lugar muito especial na minha trajetória. Receber o apoio do prefeito Jeverson é uma responsabilidade ainda maior com uma população que já confiou no meu trabalho. Como deputada federal, destinei recursos que chegaram à saúde, às estradas, ao produtor rural e à educação. Quero continuar trabalhando por Jaru e por Rondônia”, afirmou Mariana.