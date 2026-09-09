O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá chuva em parte dos estados nesta quarta-feira (9)

Por Viviane Bessa

Publicada em 09/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá variação nas condições do tempo nesta quarta-feira (9), com muitas nuvens em grande parte do território e ocorrência de chuva principalmente no oeste e no norte da região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o céu permanece com muitas nuvens na maior parte do estado. Em Palmas, os termômetros variam entre 24°C e 36°C.

No Pará, também há predomínio de muitas nuvens, especialmente nas áreas norte, nordeste e leste do estado. No sudoeste e oeste paraense, aumenta a possibilidade de chuva isolada. Em Belém, a mínima prevista é de 24°C, e a máxima chega a 33°C.

No Amapá, a previsão indica muitas nuvens em grande parte do território. Macapá registra temperaturas entre 25°C e 34°C.

Em Roraima, há chuva principalmente no centro, oeste e sul do estado, enquanto outras áreas permanecem com maior presença de nuvens. Em Boa Vista, a temperatura varia de 26°C a 36°C, com muitas nuvens e chuva.

No Amazonas, a instabilidade se espalha por grande parte do estado. Áreas do centro, sul e oeste amazonense têm pancadas de chuva, com possibilidade de trovoadas isoladas em alguns pontos. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, e os termômetros ficam entre 26°C e 36°C.

Em Rondônia, há chuva em diferentes áreas, com maior instabilidade no centro e norte do estado. Em Porto Velho, a mínima é de 24°C e a máxima de 35°C, com muitas nuvens e chuva.

No Acre, o tempo fica com muitas nuvens em grande parte do estado, enquanto áreas do norte e leste acreano podem registrar possibilidade de chuva isolada. Em Rio Branco, as temperaturas variam entre 22°C e 36°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).