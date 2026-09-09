Campanha de Eyder Brasil cresce em Porto Velho e arrasta multidões de apoiadores

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 08h10

A campanha de Eyder Brasil não para em Porto Velho. Reuniões, encontros e ações de rua têm mobilizado cada vez mais pessoas em todos os bairros da capital, mostrando que o trabalho realizado ao longo do mandato conquistou apoiadores dos mais diferentes perfis e regiões da cidade.

O movimento segue crescendo. A última reunião reuniu mais de mil pessoas, mostrando que a mensagem de Eyder Brasil faz sentido para quem quer ver Rondônia avançar.

Por trás desse apoio, há um mandato de resultados. Em 1 ano e 8 meses, o Cidadania no Bairro atendeu mais de 7 mil pessoas, investimentos foram feitos em mais de 25 escolas, projetos de segurança pública, valorização de atletas e proteção à mulher foram aprovados e, ao todo, mais de 20 mil rondonienses foram beneficiados de alguma forma pelo trabalho do deputado.

São números que explicam o grande movimento em prol de Eyder Brasil.