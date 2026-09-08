Fernando da BlueRay quer transformar associações de produtores em cooperativas fortes em Rondônia
Por Assessoria
Publicada em 08/09/2026 às 14h16
Nos acompanhe pelo Google News

Rondônia tem terra fértil, produtor que trabalha e produção no campo. O que falta, na avaliação do candidato a deputado federal Fernando Vilas da BlueRay (PSD), é fazer essa força crescer. Para ele, muitas associações de pequenos produtores ainda enfrentam dificuldades praticamente sozinhas, sem assistência técnica e estrutura para avançar.

Fernando defende uma política pública voltada para transformar associações organizadas em cooperativas fortes, capazes de comprar melhor, produzir mais, agregar valor e vender em condições mais vantajosas.

“O que falta não é potencial. É política pública, é apoio técnico que fortaleça a associação para que ela vire uma cooperativa de grande porte”, afirmou.

O candidato aponta o Paraná como exemplo do que pode ser feito quando o pequeno produtor deixa de enfrentar sozinho os desafios do campo. Segundo Fernando, o Estado apostou em capacitação, apoio técnico e profissionalização da gestão para fortalecer o cooperativismo.

O resultado, conforme destacou, são mais de 80 cooperativas agropecuárias, quase 240 mil produtores cooperados e 118 mil empregos diretos no setor.

“Rondônia pode fazer o mesmo”

Fernando cita como exemplo a Coamo, que começou em 1970 com apenas 79 pequenos produtores, em uma região com cinco tratores, e se tornou uma das grandes cooperativas do setor.

Para ele, a experiência mostra que o pequeno produtor pode ganhar força quando existe organização e apoio público.

“Não foi sorte. Foi política pública, foi apoio técnico, foi organização”, ressaltou.

Fernando Vilas também relaciona o fortalecimento das cooperativas à agroindustrialização de Rondônia. A proposta é deixar de vender apenas a produção bruta e criar condições para que uma parcela maior do que é produzido no campo seja beneficiada e industrializada dentro do próprio Estado.

“Eu conheço a indústria, conheço a agroindustrialização. Sei o que é transformar produção bruta em força econômica real”, afirmou.

Para o candidato, Rondônia vive hoje uma oportunidade parecida com aquela encontrada pelo Paraná décadas atrás. A diferença, segundo ele, estará na capacidade de criar políticas públicas que deem suporte a quem já produz.

“Rondônia tem terra boa e gente trabalhadora. Nosso pequeno produtor não precisa de discurso: precisa de apoio para crescer, produzir mais, ganhar mais e gerar emprego aqui dentro”, defendeu Fernando.

Fernando Vilas da BlueRay Fernando Vilas eleições 2026 Rondônia deputado federal Rondônia pequeno produtor cooperativismo em Rondônia agricultura familiar cooperativas agropecuárias agroindustrialização produtor rural agronegócio Rondônia geraç
Imprimir imprimir