Fernando da BlueRay quer transformar associações de produtores em cooperativas fortes em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 14h16

Rondônia tem terra fértil, produtor que trabalha e produção no campo. O que falta, na avaliação do candidato a deputado federal Fernando Vilas da BlueRay (PSD), é fazer essa força crescer. Para ele, muitas associações de pequenos produtores ainda enfrentam dificuldades praticamente sozinhas, sem assistência técnica e estrutura para avançar.

Fernando defende uma política pública voltada para transformar associações organizadas em cooperativas fortes, capazes de comprar melhor, produzir mais, agregar valor e vender em condições mais vantajosas.

“O que falta não é potencial. É política pública, é apoio técnico que fortaleça a associação para que ela vire uma cooperativa de grande porte”, afirmou.

O candidato aponta o Paraná como exemplo do que pode ser feito quando o pequeno produtor deixa de enfrentar sozinho os desafios do campo. Segundo Fernando, o Estado apostou em capacitação, apoio técnico e profissionalização da gestão para fortalecer o cooperativismo.

O resultado, conforme destacou, são mais de 80 cooperativas agropecuárias, quase 240 mil produtores cooperados e 118 mil empregos diretos no setor.

“Rondônia pode fazer o mesmo”

Fernando cita como exemplo a Coamo, que começou em 1970 com apenas 79 pequenos produtores, em uma região com cinco tratores, e se tornou uma das grandes cooperativas do setor.

Para ele, a experiência mostra que o pequeno produtor pode ganhar força quando existe organização e apoio público.

“Não foi sorte. Foi política pública, foi apoio técnico, foi organização”, ressaltou.

Fernando Vilas também relaciona o fortalecimento das cooperativas à agroindustrialização de Rondônia. A proposta é deixar de vender apenas a produção bruta e criar condições para que uma parcela maior do que é produzido no campo seja beneficiada e industrializada dentro do próprio Estado.

“Eu conheço a indústria, conheço a agroindustrialização. Sei o que é transformar produção bruta em força econômica real”, afirmou.

Para o candidato, Rondônia vive hoje uma oportunidade parecida com aquela encontrada pelo Paraná décadas atrás. A diferença, segundo ele, estará na capacidade de criar políticas públicas que deem suporte a quem já produz.