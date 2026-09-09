Desfile Cívico-Militar reúne milhares de pessoas na Avenida Major Amarante, em Vilhena

Por assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 08h43

Milhares de pessoas compareceram à principal avenida de Vilhena no final da tarde e início da noite desta segunda-feira, 07, para acompanhar o Desfile Cívico-Militar. O ato, organizado pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV) em celebração à Independência do Brasil, mobilizou famílias ao longo de um percurso de pouco mais de 1 quilômetro.

A caminhada de dez quarteirões teve início na Praça Padre Ângelo Spadari, ponto de concentração dos participantes, e seguiu até a Praça Nossa Senhora Aparecida, onde ficava o palco com as autoridades. No total, mais de 20 instituições integraram o desfile, incluindo escolas, associações esportivas, entidades de segurança, fanfarras, bandas e grupamentos especiais.

O dispositivo de autoridades contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, que em seu discurso disse que “a independência não é um trabalho que acabou. Ela necessita de cuidados todos os dias e hoje é um desses dias de cuidado, de lembrar a todos que temos um dever para com nossa gente e com nosso país. A prefeitura de Vilhena que, na minha administração retomou as festas de feriados nacionais, tem satisfação de apresentar organizado mais um 7 de setembro, data em que nós todos relembramos que somos todos irmãos e somos um só povo”, declarou.

Além do prefeito, compuseram o dispositivo representantes das forças de segurança e civis. Estiveram presentes o comandante do Comando Regional de Policiamento III, coronel PM Diego Batista de Carvalho; o comandante do 3° BPM, tenente-coronel PM Ivan Cezar Vian; o comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vilhena (DTCEA VH), 1º tenente especialista da Aeronáutica Elson Menezes Braga; e o chefe de instrução do Tiro de Guerra local, subtenente de Infantaria do Exército Brasileiro Gilmar Pinheiro Flores.

A realização do Desfile Cívico-Militar foi retomada no município em 2023, após uma interrupção de três anos. Desde a reativação, a festividade vem registrando aumento progressivo na adesão do público.