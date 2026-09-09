Coronel PM Regis Braguin faz questão de ouvir de perto as reais necessidades do povo rondoniense
Por Lenilson Guedes
Publicada em 09/09/2026 às 08h30
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 Em sua caminhada pelo estado, o coronel PM Regis Braguin, candidato a deputado federal pelo Republicanos, com o número 1000, leva suas propostas para a Câmara Federal e faz questão de ouvir de perto as reais necessidades do povo rondoniense.

Mais do que apresentar projetos, o candidato anota cada sugestão das comunidades locais, assumindo o compromisso de transformar essas demandas em leis que tragam benefícios concretos.

Na Câmara dos Deputados, em Brasília, sua atuação será firme para defender o cidadão de bem.  Uma de suas grandes prioridades é destravar projetos estratégicos para os produtores rurais, garantindo segurança jurídica, incentivo ao setor produtivo e mais investimentos no campo.

Com isso, busca assegurar melhores condições de vida, rendimentos mais dignos e prosperidade para quem trabalha e faz a economia do nosso estado girar todos os dias. Sua trajetória na Polícia Militar traz a disciplina, a honra e o respeito necessários para combater a burocracia e fazer a verdadeira diferença na política nacional.

Rondônia precisa de um representante forte, acessível e comprometido com o futuro de todos. Com coragem e transparência, o Coronel Régis Braguin está pronto para trabalhar pelo estado.

Nesta eleição, analise melhor as propostas de quem quer transformar as sugestões da comunidade em leis de impacto real.

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