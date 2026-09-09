Médicos veterinários do SIM reforçam a segurança dos alimentos em Porto Velho; Trabalho da Semagric garante fiscalização

Por Jean Carla Costa

Publicada em 09/09/2026 às 08h37

No Dia do Médico Veterinário, celebrado em 9 de setembro, a Prefeitura destaca o trabalho dos profissionais que atuam no Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

No Dia do Médico Veterinário, celebrado em 9 de setembro, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, destaca o trabalho dos profissionais que atuam no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A secretaria conta com sete médicos veterinários, responsáveis pela fiscalização de 36 estabelecimentos, entre agroindústrias e frigoríficos, realizando ações higiênico-sanitárias para garantir a qualidade e a segurança dos produtos de origem animal. “Nosso trabalho é cuidar da qualidade do alimento que chega à mesa da população”, destaca a diretora do SIM, Ana Luzia Souza Barros.

A atuação dos veterinários envolve inspeções, orientações e acompanhamento de todo o processo de produção, beneficiamento, armazenamento, transporte e comercialização. O trabalho também contribui para combater a clandestinidade e proteger a saúde pública. A médica veterinária Josikelle Sabrinna Souza Santos, da Semagric, ressalta. “A inspeção é fundamental para garantir um alimento seguro e de qualidade.” O município também mantém cooperação técnica com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), fortalecendo as ações de fiscalização e orientação aos produtores.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, o trabalho dos médicos veterinários é essencial para fortalecer a produção regularizada e dar segurança tanto ao produtor quanto ao consumidor. “Valorizar esses profissionais é reconhecer quem trabalha diariamente pela saúde da nossa população”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o trabalho dos médicos veterinários do Serviço de Inspeção Municipal é fundamental para garantir alimentos mais seguros à população e fortalecer os produtores que atuam dentro da legalidade. “Esse trabalho muitas vezes acontece longe dos holofotes, mas tem um impacto direto na vida das pessoas. A fiscalização, a orientação e o apoio à regularização ajudam a garantir alimentos de qualidade na mesa das famílias e fortalecem quem produz de forma responsável. Nosso compromisso é continuar valorizando esses profissionais e ampliando as ações de proteção à saúde da população”.

Quem produz ou comercializa produtos de origem animal e deseja regularizar seu estabelecimento pode procurar o Departamento do Serviço de Inspeção Municipal da Semagric, onde receberá as orientações necessárias para adequação e regularização das atividades.