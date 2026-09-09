Por assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 08h53

Cacoal avança na criação de residência multiprofissional para fortalecer a saúde

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WhatsAppInstagramCopiar lRepresentantes da saúde e vereadores agradeceram ao prefeito Tony Pablo pelo encaminhamento do projeto de lei que prevê a criação de uma residência multiprofissional em Cacoal. A proposta deve ampliar a presença de profissionais de diferentes áreas na rede municipal e fortalecer o atendimento na atenção primária.

A reunião ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a participação da presidente do Conselho Municipal de Saúde, de servidoras da área e dos vereadores Maycon Farlen e Edimar Kapiche.

“Em breve, teremos vários profissionais para contribuir com a atenção primária"

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A presidente do Conselho destacou que a residência deverá contribuir para ampliar e qualificar os serviços oferecidos à população.

Maycon Farlen explicou que profissionais da saúde procuraram seu mandato e apresentaram a demanda. O pedido foi levado ao prefeito, que decidiu encaminhar o projeto à Câmara Municipal. O vereador também declarou apoio à proposta durante a tramitação no Legislativo.

FORTALECIMENTO DA REDE

Tony Pablo afirmou que a iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para fortalecer as unidades básicas de saúde. Segundo o prefeito, a residência permitirá ampliar a presença de profissionais e melhorar o atendimento à população.

A Câmara Municipal deverá analisar e votar o projeto. Se aprovado, Cacoal poderá avançar na implantação da residência multiprofissional na rede pública de saúde.