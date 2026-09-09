Rede de Assistência de Espigão do Oeste orienta famílias e oferece acolhimento e serviços disponíveis

Por assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 09h05

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMAS, CRAS e CREAS, reforça neste Setembro Amarelo a importância da valorização da vida, da escuta e do acolhimento.

Este é um período para lembrarmos que ninguém precisa enfrentar momentos difíceis sozinho. Ouvir sem julgar, acolher com respeito e orientar quem precisa de ajuda pode fazer toda a diferença.

A rede de Assistência Social do município está presente para fortalecer vínculos, orientar famílias e oferecer acolhimento e encaminhamentos aos serviços disponíveis.

Falar é importante. Pedir ajuda é um ato de coragem. Cuidar da vida é responsabilidade de todos nós.

Neste Setembro Amarelo, vamos juntos construir uma sociedade mais acolhedora, onde cada pessoa saiba que sua vida tem valor e que sempre é possível buscar apoio.