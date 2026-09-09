Colisão entre motociclistas deixam duas pessoas feridas na BR-364

Por Plantão Jaru

Publicada em 09/09/2026 às 08h50

Segundo informações repassadas à nossa redação, um mototaxista saía do Residencial Primavera e acessava a BR-364 quando ocorreu a colisão com uma motociclista que trafegava pela rodovia, sentido Jaru.

Com o impacto, os dois motociclistas caíram ao solo. O mototaxista sofreu escoriações pelo corpo, enquanto a mulher que estava na outra motocicleta apresentava suspeita de fratura em um dos pés.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, as duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaru para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e realizou o registro da ocorrência.