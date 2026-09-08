Dupla é presa com porções de entorpecentes e simulacros de arma

Por NewsRondônia

Publicada em 08/09/2026 às 13h40

Dois homens de 19 e 22 anos de idade foram presos pelo BOPE na noite da última segunda-feira, dia 7 de setembro de 2026, suspeitos de envolvimento direto com o tráfico de drogas em uma residência aparentemente abandonada nas proximidades do cruzamento da Rua Menino de Deus com a Rua Eça de Queiroz, em Porto Velho.

Durante a abordagem tática realizada pelas equipes especializadas, um dos suspeitos foi flagrado na posse de porções de maconha, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. No interior do imóvel, os policiais militares também localizaram diversos sacos plásticos que seriam utilizados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes destinados à comercialização ilícita.

O segundo envolvido foi localizado logo em seguida pelas guarnições e, com ele, as autoridades apreenderam dinheiro trocado e uma porção de cocaína em pedra. De acordo com o registro policial da ocorrência, o suspeito indicou aos militares um terreno baldio nas proximidades onde estaria escondido o restante do material entorpecente.

Nas buscas realizadas no local indicado, foram apreendidas 92 porções de cocaína em pó, 26 porções de maconha e 42 porções de cocaína em pedra, totalizando 160 porções prontas para a venda. A equipe ainda recolheu 2 simulacros de arma de fogo encontrados tanto no ponto de apoio do tráfico quanto na residência de um dos investigados.

Durante a intervenção policial, um dos suspeitos sofreu cortes superficiais nas mãos e precisou ser encaminhado sob escolta para a Unidade de Pronto Atendimento da zona Leste para receber os curativos necessários. Após o atendimento médico, ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da autoridade judiciária competente para responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.