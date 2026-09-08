Homem é preso após esfaquear colega e a própria esposa durante festa
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 08/09/2026 às 09h30
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Duas pessoas precisaram de atendimento médico de urgência depois de serem feridas com golpes de faca durante uma festa na madrugada desta terça-feira (8). As vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o hospital.

A ocorrência foi registrada na Rua Três e Meio, no bairro Floresta, zona Sul da capital de Rondônia. A Polícia Militar foi chamada e prendeu no próprio local o homem apontado como autor dos ataques.

A sequência começou durante uma festa. Conforme as informações apuradas, o homem atacou um colega com uma faca. Ao perceber a agressão, a esposa tentou intervir para impedir que o ataque continuasse e também foi atingida pelos golpes.

Depois da prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes. 

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