Homem é preso após esfaquear colega e a própria esposa durante festa

Duas pessoas precisaram de atendimento médico de urgência depois de serem feridas com golpes de faca durante uma festa na madrugada desta terça-feira (8). As vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o hospital.
A ocorrência foi registrada na Rua Três e Meio, no bairro Floresta, zona Sul da capital de Rondônia. A Polícia Militar foi chamada e prendeu no próprio local o homem apontado como autor dos ataques.
A sequência começou durante uma festa. Conforme as informações apuradas, o homem atacou um colega com uma faca. Ao perceber a agressão, a esposa tentou intervir para impedir que o ataque continuasse e também foi atingida pelos golpes.
Depois da prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
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