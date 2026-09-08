Samuel Costa expõe embate com PSB, afirma que Expedito Netto quer uma “teta” e ataca “continuísmo” de Fúria

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/09/2026 às 09h54

O candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB) voltou a elevar o tom contra adversários e contra a própria direção nacional de seu partido durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira. Samuel afirmou que considera encerrado o diálogo com a cúpula nacional do PSB, acusou dirigentes de interferirem na disputa estadual e disse enxergar uma tentativa de conduzir a eleição para um segundo turno entre Adailton Fúria (PSD) e Marcos Rogério (PL).

“O problema de Rondônia é a gente que tem que decidir. O meu partido me apoia. O meu diretório é o diretório estadual.”

Ao comentar a crise interna que quase comprometeu sua candidatura, Samuel afirmou que a direção nacional sofreu um “vexame” após a decisão favorável obtida no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Disse ainda que “não tem mais diálogo” com a cúpula partidária e mandou um recado ao presidente nacional do PSB, João Campos, afirmando que ele deveria se preocupar com sua própria campanha. Na avaliação do candidato, decisões sobre a eleição rondoniense não deveriam ser impostas de fora do Estado.

“Cada macaco que cuide do seu galho. Ele tem que se preocupar com a campanha dele.”

Samuel também voltou suas críticas para o candidato do PT ao Governo, Expedito Netto. Ao discutir o posicionamento político do petista e as articulações eleitorais em Rondônia, afirmou que Expedito “não é nem esquerda, nem direita” e o chamou de “teta”, em referência à ocupação de espaços políticos. Samuel também projetou que o adversário teria um limite eleitoral e sustentou que existe movimentação para concentrar votos da esquerda em torno de uma estratégia de segundo turno.

“Ele não é nem esquerda, nem direita. Ele é teta. Ele quer uma teta.”

Adailton Fúria também foi alvo do candidato do PSB. Samuel acusou o adversário de tentar se afastar politicamente do governador Marcos Rocha apesar de, segundo ele, manter benefícios e vínculos com a estrutura governista. Mais adiante, classificou Fúria como representante do “continuísmo” e disse que uma eventual composição de segundo turno exigiria acomodação de diferentes grupos políticos dentro de um futuro governo.

“Eu acho que é uma covardia o que o candidato do continuísmo faz.”

Na área da saúde, Samuel também questionou o histórico de Fúria na Assembleia Legislativa. Disse que o candidato do PSD passou dois anos à frente da Comissão de Saúde e afirmou que, nesse período, não realizou audiência pública para enfrentar os problemas do setor. O candidato do PSB estendeu as críticas aos demais concorrentes e defendeu que quem já ocupou cargos públicos precisa explicar o que fez anteriormente para solucionar problemas que agora promete enfrentar no Governo.

“O Fúria foi dois anos presidente da Comissão da Saúde na Assembleia Legislativa. Nunca fez uma audiência pública.”

Assista: