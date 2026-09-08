Volodymyr Zelensky ordena suspensão dos ataques contra a Rússia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 08/09/2026 às 10h56

"Acabei de falar com os enviados do presidente dos Estados Unidos. Eles começaram hoje a trabalhar com a parte russa. A partir deste momento, estamos dispostos a respeitar um cessar-fogo nos ataques aéreos contra as cidades envolvidas no processo de negociação", afirmou Zelensky em suas redes sociais.

Pouco antes, o presidente russo, Vladimir Putin, havia ordenado o mesmo: a suspensão, por três dias, dos ataques contra a capital ucraniana, por ocasião da visita dos emissários da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"A partir de agora e até o fim deste sábado, assim como durante domingo e segunda-feira, a Ucrânia está disposta a se abster de realizar ataques contra Moscou e esperamos que os russos façam o mesmo em respeito a Kiev", disse.

Zelensky também garantiu que assegurará "o funcionamento normal do espaço aéreo russo para que os negociadores possam aterrissar com segurança", esperando que Moscou faça o mesmo "durante o tempo necessário para manter essas conversas e resolver as questões logísticas relacionadas à visita" dos enviados dos Estados Unidos.

No entanto, segundo denunciou o presidente ucraniano, antes de Putin anunciar o cessar-fogo, foram registrados bombardeios contra os aeroportos de Kiev e Boryspil.

"Está claro que esses ataques russos contra os aeroportos são uma reação às negociações e aos preparativos diante da possibilidade de que a parte americana utilize um avião para viajar à Ucrânia e aterrissar no aeroporto de Kiev ou no de Boryspil", afirmou.

A Ucrânia fechou seu espaço aéreo à aviação civil em 24 de fevereiro de 2022, data em que foi invadida pela Rússia. Por isso, cidadãos ucranianos, visitantes estrangeiros e delegações oficiais geralmente entram e se deslocam pelo país de trem ou por estrada, atravessando países vizinhos.

No entanto, caso os ataques russos sejam suspensos, o avião que transporta Witkoff e Kushner poderia aterrissar em um dos aeroportos ucranianos.

Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia está preparada "para manter uma conversa substancial" com os enviados de Trump, mas prometeu firmeza nas negociações.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajariam para Moscou e Kiev neste fim de semana para tentar reativar as negociações entre Rússia e Ucrânia e pôr fim à guerra.

Witkoff, enviado especial da Casa Branca, e Kushner, genro de Trump, vão se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou e, posteriormente, viajarão para Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Esta será a primeira reunião entre os dois negociadores e o líder ucraniano.

A viagem acontece um ano depois de Trump ter recebido Putin no Alasca, em agosto de 2025, em uma tentativa de acabar com a guerra, uma das promessas de campanha do republicano. A reunião, no entanto, terminou sem um acordo.

Trump tenta reintegrar a Rússia ao cenário internacional e convidou Moscou a participar das reuniões dos ministros das Finanças do G20, realizadas na semana passada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A ofensiva militar russa contra o território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).