No 7 de Setembro, Célio Lopes lança campanha a deputado federal em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 11h27

PORTO VELHO (RO) — Em um ato simbólico realizado neste feriado de 7 de setembro, o advogado Célio Lopes lançou oficialmente sua candidatura a deputado federal por Rondônia. O encontro reuniu cerca de mil pessoas na capital e marcou a virada de chave para a fase ativa de mobilização nas ruas. A data foi escolhida como analogia direta ao sentimento da população: para Lopes, o grito histórico de independência traduz o desejo reprimido de milhares de rondonienses que buscam dignidade e o direito à liberdade de construir o próprio futuro.

O evento teve forte apelo familiar e comunitário. Célio subiu ao palco acompanhado pela esposa, Jéssica, pelo filho Celinho e com a filha caçula, Geovana, nos braços. Ao lado do pai, o senhor Célio, o candidato apresentou as três gerações da família — completadas pelo filho Célio Lopes Neto. Prestigiado também pelos irmãos, ele prestou homenagem emocionada à mãe, dona Marina, candidata a deputada estadual, destacando o esforço coletivo familiar como alicerce de sua formação.

No momento central do encontro, Lopes leu o manifesto oficial que sintetiza o mote de sua caminhada rumo a Brasília, resgatando as origens na beira do rio, a infância na Cachoeira Teotônio e o trabalho precoce aos 14 anos no sindicato dos pescadores, auxiliando trabalhadores rurais nas perícias e direitos junto ao INSS.

"Quem trabalhou a vida inteira não pode ser tratado como se estivesse pedindo favor. Quando falo de oportunidade, não estou repetindo frase bonita; estou falando da minha vida. Vejo muita gente esperando atendimento, perícia, estrada melhor e respeito. Rondônia não precisa de mais promessas, precisa de presença e de quem tenha pressa para resolver a vida real", enfatizou Célio Lopes.

O lançamento demonstrou expressiva força política ao agregar lideranças estaduais e uma representativa bancada de postulantes à Assembleia Legislativa.

A frente ampla de apoio foi chancelada pelas principais forças majoritárias do estado. O candidato ao Senado Acir Gurgacz, lembrou os mais de 20 anos de amizade com Célio e destacou a determinação que o credenciou para a disputa. A também candidata ao Senado Mariana Carvalho ressaltou a lealdade do companheiro e a importância da parceria em Brasília para destravar pautas estratégicas de Rondônia. O candidato ao governo do estado, Hildon Chaves, fechou as manifestações sublinhando a energia e capacidade de renovação que Célio representa para a bancada federal.

Embalado pelas manifestações de apoio e pelo clima de mobilização no espaço, Célio retomou a palavra para traduzir a unidade do palanque em ação prática de campanha. Ao se despedir do público, o candidato anunciou que a largada oficial encerra a etapa dos encontros fechados e intensifica de vez a presença da militância nas ruas de todas as regiões do estado. Convocando apoiadores e voluntários a multiplicar o diálogo diretamente com a população, Lopes adiantou que já nesta terça-feira, (8) inicia as primeiras caminhadas e o corpo a corpo com moradores e trabalhadores em Porto Velho.