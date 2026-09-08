Wiveslando Neiva destaca potencial do Robusta Amazônico em encontros com produtores de Espigão do Oeste e Novo Horizonte do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 11h22

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) participou de palestras voltadas a produtores rurais dos municípios de Espigão do Oeste e Novo Horizonte do Oeste, com foco na valorização da cafeicultura, no potencial do café especial e nas oportunidades para o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia. Ao lado do especialista em qualidade de café, mestre de torras e consultor Matheus Tinoco, Wiveslando compartilhou conhecimentos e destacou a importância de agregar valor à produção rural.

A agenda também contou com a participação de Matheus Tinoco, especialista em qualidade de café, mestre de torras e consultor, que contribuiu com conhecimentos técnicos sobre qualidade, preparo e valorização do produto. A presença do profissional reforçou a proposta de aproximar os produtores de informações que possam contribuir para melhorar a qualidade e agregar valor ao café produzido em Rondônia. "Foi muito importante contar com o Matheus Tinoco nessa agenda. Ele trouxe conhecimento técnico e uma visão prática sobre qualidade e valorização do café, contribuindo para que nossos produtores possam enxergar ainda mais oportunidades no Robusta Amazônico e no café especial", destacou Wiveslando.

Durante os encontros, um dos principais temas abordados foi o potencial do café produzido em Rondônia, especialmente o Robusta Amazônico. A proposta foi mostrar aos produtores que a busca por qualidade, conhecimento técnico e melhores práticas de produção pode ampliar o valor agregado ao café e abrir novas oportunidades de mercado. "O nosso Robusta Amazônico tem qualidade, identidade e um potencial enorme. Precisamos cada vez mais valorizar aquilo que é produzido em Rondônia e ajudar o produtor a transformar qualidade em oportunidade e renda", destacou Wiveslando Neiva.

Wiveslando também ressaltou a importância da cafeicultura para a economia dos municípios e para a geração de emprego e renda no estado. Para ele, o café tem condições de ocupar cada vez mais espaço entre as atividades que movimentam o setor produtivo rondoniense. "A cafeicultura é uma atividade que gera renda, movimenta a economia dos nossos municípios e está presente na vida de muitas famílias. Temos que acreditar no potencial do nosso café e criar condições para que Rondônia avance ainda mais nessa produção", afirmou.

Outro ponto destacado nas palestras foi o papel da agricultura familiar no desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Segundo Wiveslando, os pequenos produtores precisam ter acesso a conhecimento, tecnologia, equipamentos e políticas públicas que contribuam para aumentar a produtividade e melhorar a renda no campo. "A agricultura familiar é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. São milhares de famílias que acordam cedo, trabalham na terra e ajudam a colocar alimento na mesa dos rondonienses. Valorizar esse produtor é valorizar o próprio desenvolvimento de Rondônia", declarou.

Durante os encontros, Wiveslando Neiva também defendeu a necessidade de ampliar as políticas de apoio ao setor produtivo, com ações voltadas à assistência técnica, qualificação, mecanização, melhoria da infraestrutura rural, acesso a tecnologias e incentivo à agregação de valor aos produtos. "Nossa proposta é fortalecer quem produz, aproximando o poder público do produtor rural e buscando políticas que realmente façam diferença na vida de quem está no campo. Quero trabalhar para ampliar oportunidades, incentivar a produção de qualidade e ajudar a construir uma agricultura cada vez mais forte e competitiva em Rondônia", encerrou.