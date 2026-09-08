Desfile cívico promovido pela Prefeitura resgata história e desenvolvimento do município

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 11h02

O desfile cívico em alusão ao Dia da Independência, realizado na última segunda-feira (07) pela Prefeitura de Jaru e organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), reuniu um grande público na Avenida Dom Pedro I.

Neste ano, o evento teve como tema “Jaru, das raízes ao progresso: uma história construída por seu povo” e proporcionou ao público um verdadeiro resgate da trajetória histórica e do desenvolvimento do município.

A programação contou com apresentação musical da banda da Igreja Assembleia de Deus, fanfarras e pelotões formados por alunos das redes municipal e estadual de ensino, estudantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e da Escola Família Agrícola (EFA).

Também participaram crianças, adolescentes e idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE, integrantes da Ordem Internacional das Filhas de Jó, além de pelotões da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito - Detran e dos Bombeiros Civis.

Grupos de ciclistas, motociclistas e representantes de outras organizações da sociedade civil também integraram o desfile, retratando diferentes momentos da história de Jaru, desde a formação do município até os dias atuais.

O prefeito Jeverson Lima destacou a importância de valorizar a trajetória do município e reconhecer a contribuição da população para o desenvolvimento de Jaru. “Neste desfile, além de mantermos vivos o civismo e o patriotismo que esta data representa, também presenciamos um resgate da história do nosso povo. Vimos como a garra e a determinação do jaruense nos trouxeram até este momento de desenvolvimento e prosperidade e, com certeza, nos levarão ainda mais longe”, destacou.

Também prestigiaram o desfile cívico a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima; o vice-prefeito Grécio Benedito; as vereadoras Sthella Almeida e Suhelen Fernanda; a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Prates; o representante do 8º Batalhão da Polícia Militar, major Watson Lima; a superintendente regional de Educação, Vanuza Cordeiro; a diretora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, major Jaquilene; e os empresários João Gonçalves Filho e Carmem Gonçalves.