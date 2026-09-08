PM age rápido e prende acusados de invadir e furtar loja de motos

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/09/2026 às 09h15

Três criminosos foram presos acusados de furto na madrugada desta terça-feira (08), na loja Master Motos localizada na Avenida Amazonas, bairro Agenor de Carvalho em Porto Velho.

De acordo com a PM, cerca de nova indivíduos usaram pedras para quebrar os vidros e invadir o estacionamento, depois fugiram levando duas motos e vários outros produtos, como luvas, jaquetas e capacetes.

A PM foi acionada e durante as diligências conseguiu chegar até três suspeitos, além de recuperar uma das motos e parte dos objetos furtados. O restante do bando está sendo procurado.