Top Amazon Cosméticos leva a bioeconomia de Rondônia à maior feira de beleza das Américas

Por sebrae-ro

Publicada em 09/09/2026 às 11h31

A força da bioeconomia de Rondônia ganhou projeção nacional durante a Beauty Fair 2026, realizada entre os dias 5 e 8 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Top Amazon Cosméticos, fundada pela empreendedora Eusa Marques dos Santos Aragon e acelerada pelo programa Inova Amazônia Global Edition, foi uma das empresas selecionadas pela ApexBrasil, em parceria com o Sebrae, para expor seus produtos no espaço Move+ Sebrae, iniciativa voltada à promoção comercial de pequenos negócios brasileiros.

Reconhecida como um dos maiores eventos de beleza profissional do mundo, a Beauty Fair reuniu fabricantes, distribuidores, varejistas, profissionais da estética e compradores nacionais e internacionais, criando um ambiente estratégico para geração de negócios, fortalecimento de marcas e expansão de mercados.

Durante a feira, a Top Amazon Cosméticos apresentou produtos desenvolvidos a partir de ativos da biodiversidade amazônica, valorizando ingredientes da floresta e evidenciando o potencial da bioeconomia rondoniense para atender às demandas de um mercado cada vez mais atento à sustentabilidade, inovação e rastreabilidade dos produtos.

A participação da empresa foi viabilizada por meio do Move+, programa realizado pelo Sebrae em parceria com a ApexBrasil que busca aprimorar a gestão comercial dos pequenos negócios, fortalecer sua competitividade e promover conexões com novos mercados, compradores e oportunidades de negócios no Brasil e no exterior.

Para o coordenador de Inovação do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, a presença da empresa no evento é resultado de uma estratégia estruturada para conectar negócios inovadores da Amazônia a grandes oportunidades de mercado.

“A participação da Top Amazon Cosméticos na Beauty Fair demonstra o potencial da bioeconomia de Rondônia para competir em mercados altamente qualificados. O Sebrae tem atuado para preparar esses empreendimentos por meio de capacitações, processos de aceleração e programas de acesso a mercado, como o Move+, que abre portas para conexões estratégicas e novos negócios. A parceria entre o Sebrae e a ApexBrasil é fundamental para ampliar a visibilidade das empresas amazônicas e transformar a biodiversidade em desenvolvimento econômico sustentável para a nossa região”, destaca.

A fundadora da Top Amazon Cosméticos, Eusa Marques dos Santos Aragon, ressalta que participar da Beauty Fair representa uma oportunidade estratégica para ampliar a presença da marca e apresentar ao mercado o potencial dos cosméticos desenvolvidos com insumos amazônicos.

“Estar na Beauty Fair é uma experiência transformadora para a nossa empresa. É a oportunidade de apresentar a qualidade dos nossos produtos a compradores, distribuidores e profissionais de todo o país, além de gerar novas conexões e perspectivas de crescimento. O apoio do Sebrae foi fundamental para que chegássemos até aqui, oferecendo capacitação, orientação e oportunidades concretas de acesso a mercado que fazem toda a diferença para os pequenos negócios”, afirma a empreendedora.

Além da participação na Beauty Fair, a trajetória da Top Amazon Cosméticos continuará ganhando destaque no ecossistema de inovação e bioeconomia da região. A empresa também foi selecionada para expor seus produtos no Inova Amazônia Summit 2026, evento que reunirá startups, investidores, grandes empresas, instituições de pesquisa e especialistas para debater soluções inovadoras e sustentáveis para a Amazônia.

A presença da Top Amazon Cosméticos em dois importantes eventos nacionais reforça os resultados das iniciativas desenvolvidas pelo Sebrae para impulsionar negócios inovadores da bioeconomia, conectando empreendedores a oportunidades concretas de mercado e fortalecendo cadeias produtivas sustentáveis na Região Norte.

Por meio de programas como o Inova Amazônia e o Move+, o Sebrae e a ApexBrasil vêm ampliando as oportunidades para que pequenos negócios amazônicos conquistem novos mercados, gerem renda e transformem a riqueza da biodiversidade em produtos de alto valor agregado, capazes de competir em âmbito nacional e internacional.