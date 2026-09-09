Luciana Oliveira leva defesa da agricultura familiar a Machadinho e destaca avanço de quase 60% no crédito do Pronaf com Lula

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 11h42

A candidata ao Senado Federal pelo PT, Luciana Oliveira, levou a defesa da agricultura familiar para mais uma etapa de sua agenda pelo interior de Rondônia. Em Machadinho do Oeste, Luciana participou de encontro com trabalhadores e trabalhadoras rurais e reafirmou que pretende fazer do fortalecimento de quem vive e produz no campo uma das prioridades de sua atuação no Senado.

A agenda integrou uma série de reuniões que a candidata vem realizando em diferentes regiões do estado para ouvir produtores, assentados e representantes de movimentos ligados à luta pela terra e pelo trabalho. Em Machadinho, Luciana também participou de atividade em apoio à candidatura de Cidão do PT, candidato a deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do partido.

“Eu estou percorrendo várias regiões do estado participando de reuniões com trabalhadores e trabalhadoras rurais, falando para eles da defesa inarredável que eu farei no Senado, da agricultura familiar, sobretudo, que é o que leva comida para a nossa mesa”, afirmou Luciana ao comentar a agenda.

O encontro reuniu ainda o candidato ao Governo de Rondônia Expedito Netto, a candidata a deputada estadual Núbia Fernandes e o candidato a deputado federal Jabá Moreira. A presença do grupo em Machadinho foi voltada também ao fortalecimento da candidatura de Cidão em sua região de atuação.

Para Luciana, o contato direto com comunidades rurais faz parte de uma construção política que antecede a própria campanha eleitoral. A candidata tem destacado sua proximidade histórica com sindicatos, movimentos populares e organizações ligadas a trabalhadores e trabalhadoras do campo e afirma que essa relação será mantida caso seja eleita para representar Rondônia no Senado.

“Nessa agenda eu falei disso e falei da importância que eu dou a esses movimentos que lutam por terra e trabalho”, resumiu.

Durante as conversas, Luciana também destacou as políticas federais de financiamento da agricultura familiar e a ampliação dos recursos destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os números oficiais mostram uma expansão expressiva. No Plano Safra 2022/2023, último elaborado durante o governo de Jair Bolsonaro, foram programados R$ 53,61 bilhões para o Pronaf. Para a safra 2026/2027, no governo Lula, o valor previsto para as operações do programa chegou a R$ 85,2 bilhões. A diferença representa crescimento de aproximadamente 59% no volume disponibilizado à agricultura familiar.

A comparação é feita entre recursos destinados ao próprio Pronaf nos dois períodos. O programa financia atividades de custeio e investimento da agricultura familiar e, no ciclo 2026/2027, contempla ainda condições específicas para diferentes públicos, entre eles mulheres agricultoras, jovens rurais e assentados da reforma agrária.

Para Luciana, a expansão do crédito é uma demonstração prática da importância de uma política federal voltada aos pequenos produtores. A candidata tem defendido que os recursos disponíveis sejam cada vez mais acessíveis para quem precisa financiar a produção, investir na propriedade, adquirir equipamentos e garantir condições de permanência no campo.

“É uma política que precisa continuar sendo fortalecida. Agricultura familiar precisa de crédito, precisa de assistência e precisa de representação. Quem produz e coloca comida na mesa da população precisa saber que vai ter no Senado uma voz comprometida com essa pauta”, afirmou a candidata.

O tema ganha importância particular em regiões de Rondônia marcadas pela presença de pequenas propriedades, assentamentos e comunidades cuja renda está diretamente relacionada à produção rural. Para Luciana, políticas de crédito não devem ser tratadas apenas como instrumentos financeiros, mas como parte de uma estratégia de desenvolvimento dos municípios do interior.

A candidata relaciona o acesso a financiamento à possibilidade de aumentar a produção, melhorar a renda das famílias e movimentar a economia local. Segundo ela, quando o pequeno produtor consegue investir na propriedade, o impacto alcança também o comércio, os serviços e a geração de trabalho nos próprios municípios.

Luciana também defende que agricultura familiar e agronegócio sejam tratados a partir de suas características próprias, sem que o fortalecimento de um setor seja apresentado como oposição ao outro. Ao longo da campanha, ela tem afirmado que ambos possuem importância para a economia de Rondônia, mas ressalta que o pequeno produtor enfrenta dificuldades específicas e, por isso, necessita de políticas públicas direcionadas.

A agenda em Machadinho do Oeste também permitiu à candidata voltar a destacar o papel dos assentamentos produtivos e da reforma agrária na formação econômica de diferentes regiões de Rondônia. Luciana defende que famílias estabelecidas no campo tenham condições de produzir, acessar crédito e transformar a terra em fonte permanente de trabalho e renda.

Esse compromisso está ligado, segundo a candidata, à própria identidade política que pretende levar ao Congresso Nacional. Luciana tem apresentado sua candidatura como ligada aos trabalhadores, aos movimentos populares e às pautas sociais que acompanhou durante sua trajetória como jornalista e militante.

Em Machadinho, essa mensagem foi combinada à defesa de uma representação política mais próxima das demandas locais. A candidata afirmou que pretende utilizar o mandato não apenas para votar projetos em Brasília, mas também para estabelecer articulações com ministérios, programas federais, instituições financeiras e organizações do setor produtivo capazes de ampliar oportunidades para Rondônia.

A presença de Expedito Netto, Núbia Fernandes, Jabá Moreira e Cidão do PT no encontro também marcou a mobilização das candidaturas petistas e aliadas na região. Cidão disputa uma cadeira de deputado estadual com o número 13345; Núbia Fernandes também concorre à Assembleia Legislativa, com o número 13777; e Jabá Moreira disputa vaga de deputado federal com o número 1333.

Luciana ressaltou que a passagem por Machadinho faz parte de uma agenda mais ampla pelo interior e que as reuniões com trabalhadores rurais continuarão ao longo da campanha. A proposta é levar para essas conversas temas como crédito, assistência técnica, valorização da produção, reforma agrária e políticas públicas que permitam às famílias continuar vivendo e produzindo no campo.

Ao colocar a agricultura familiar entre os pontos centrais de sua candidatura, Luciana afirma que pretende transformar uma relação já construída com os movimentos rurais em atuação permanente no Senado. Para ela, a expansão do Pronaf durante o governo Lula mostra que há espaço para avançar ainda mais, desde que Rondônia tenha representação comprometida em aproximar os produtores das políticas disponíveis em Brasília.

“Essa defesa é inarredável. Eu vou estar ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, dos assentados, de quem luta pela terra e de quem acorda todos os dias para produzir alimento. É esse compromisso que eu quero levar para o Senado”, afirmou Luciana.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.