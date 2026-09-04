4ª Oficina Ampliada do INOVA-14 reúne desembargadores(as), juízes(as) e servidores(as) para construção do Planejamento Estratégico

Por trt14

Publicada em 09/09/2026 às 11h34

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realiza, nesta quinta-feira (10/9), a 4ª Oficina Ampliada do Planejamento Estratégico 2027-2032, mais uma etapa do INOVA-14. A Imersão Estratégica acontece das 8h às 18h, no Centro de Convenções do Hotel L'Acordes, em Porto Velho.

A Reunião Institucional tem como objetivo desenvolver e ter momentos de participação de todos do TRT-14, com diálogo e construção coletiva das diretrizes que deverão orientar a atuação institucional do regional nos próximos seis anos.

Ao longo do dia, os participantes serão divididos em 12 equipes de aproximadamente 15 pessoas, e serão convidados a refletir sobre a identidade institucional, na Missão, Visão de futuro e Valores, além de pensar e idealizar o futuro do Tribunal.

Pela manhã, as atividades estarão concentradas na definição de Missão, Visão e Valores, a partir de uma matriz de convergência. Na segunda etapa, o trabalho será direcionado aos Objetivos e Iniciativas, utilizando uma matriz de prioridades, alinhadas aos macros desafios do poder judiciário.

12 equipes e 12 macrodesafios

A programação começa às 8h, com o credenciamento, seguida da abertura, dinâmica de contextualização e formação das equipes. Os grupos trabalharão inicialmente a missão institucional, a visão de futuro e os valores organizacionais, com votação e consolidação das propostas ao final da manhã.

No período da tarde, 12 equipes trabalharão a partir dos 12 macrodesafios do Poder Judiciário, debatendo propostas e prioridades para o novo ciclo estratégico. Os resultados serão apresentados em formato de pitch relâmpago, antes da etapa final de consolidação. O encerramento está previsto para às 18h.

A metodologia busca ampliar a participação na elaboração do planejamento e transformar diferentes percepções e experiências em propostas capazes de orientar objetivos e iniciativas institucionais para o período de 2027 a 2032.