Ministério Público do Estado de Rondônia-MPRO abre inscrições do 15º Prêmio de Jornalismo

Por mp-ro

Publicada em 09/09/2026 às 11h50

O Ministério Público do Estado de Rondônia abre, nesta quarta-feira (9/9), as inscrições para o 15º Prêmio MPRO de Jornalismo, com o tema "Por meninas e mulheres livres de todas as formas de violência". O prazo se encerrará em 15 de outubro.

A edição deste ano integra a agenda de comemoração dos 20 anos da Lei Maria da Penha, com mais uma temática de relevância social. O projeto é realizado desde 2011 e, ao longo dos anos, reconhece trabalhos jornalísticos que tratam da atuação do MPRO e contribuem para o diálogo entre a instituição e a sociedade.

A escolha do tema deste ano parte do cenário de violência de gênero registrado em Rondônia. Segundo o MPRO, a proposta busca estimular reportagens voltadas à promoção dos direitos das mulheres, do fortalecimento de uma cultura de respeito, de equidade e de pacificação social.

Embora estabeleça uma temática central, o edital prevê a inscrição de matérias sobre as diversas áreas de atuação da instituição, como consumidor, direitos humanos, educação, infância e juventude, meio ambiente, pessoa com deficiência, saúde e segurança pública, entre outras.

Para participar do 15º Prêmio, os jornalistas devem acessar o hotsite do concurso, que traz o edital, informações gerais e áreas de submissão dos trabalhos.

Categorias

O concurso é dividido em quatro categorias: Webjornalismo, Telejornalismo, Cinegrafia e Destaque Acadêmico. Nas três primeiras, os valores oferecidos são os seguintes: R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Já a categoria Destaque Acadêmico contempla apenas a primeira colocação, premiada com R$ 5 mil.

Participação

Podem concorrer profissionais com atuação consolidada em veículos de comunicação e estudantes de jornalismo. Os trabalhos precisam ter sido publicados ou veiculados entre 15 de outubro de 2025 e 15 de outubro de 2026.

Formatos

Cada categoria segue regras próprias de envio. Em Webjornalismo, o participante indica o link do trabalho, que deve permanecer disponível até 31 de dezembro deste ano. Em Telejornalismo, as reportagens não podem ultrapassar 30 minutos de duração e precisam ficar acessíveis de forma pública e gratuita, sem exigência de cadastro ou pagamento. Cinegrafia segue as mesmas regras da categoria Telejornalismo. Já Destaque Acadêmico segue os critérios de Webjornalismo e exige, ainda, o uso de ao menos uma fonte bibliográfica, como pesquisas, anuários oficiais ou dados de órgãos governamentais.