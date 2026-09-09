Atendimento do Cadastro Único será normalizado na segunda-feira (14)

Por Adaides Batista

Publicada em 09/09/2026 às 11h55

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa que o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível nesta sexta-feira (11 de setembro), conforme calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Durante a indisponibilidade programada, os procedimentos que dependem do sistema do Cadastro Único não poderão ser realizados. A medida integra o calendário oficial de manutenção do sistema nacional.

“A Central do Cadastro Único da Semias orienta os usuários a ficarem atentos aos prazos e, sempre que possível, programarem seus atendimentos com antecedência, evitando transtornos durante o período de indisponibilidade”, observou o gerente do Cadastro Único da Semias, Clóvis Henrique da Silva.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter a população informada sobre a suspensão temporária dos serviços. “Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso à informação e possa se organizar com antecedência. Essa manutenção é necessária para o funcionamento adequado do sistema, e os serviços serão retomados normalmente na segunda-feira”.

Os serviços serão retomados normalmente na segunda-feira, 14 de setembro.

“A Semias reforça a importância de os usuários acompanharem os prazos relacionados ao Cadastro Único, especialmente aqueles que precisam realizar ou atualizar informações cadastrais para acesso a programas e benefícios sociais”, salientou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.