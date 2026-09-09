Clínica de Bem-Estar Animal reforça acolhimento e incentiva adoção responsável para combater o abandono em Porto Velhos

Por Sema

Publicada em 09/09/2026 às 11h52

Desde sua inauguração, a Clínica de Bem-Estar Animal, vinculada à Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), atua com compromisso e dedicação em Porto Velho. Em um gesto que une acolhimento, cuidado e responsabilidade social, a clínica tem intensificado suas ações para proteger os animais mais vulneráveis.

O espaço está recebendo cães e gatos, filhotes e de pequeno porte, com o objetivo de evitar abandonos e garantir que esses animais encontrem famílias dispostas a oferecer um lar cheio de afeto e responsabilidade.

Para isso, a estrutura foi ampliada e cada animal que chega recebe abrigo temporário e acompanhamento veterinário completo, incluindo vermifugação, vacinação e castração, quando atinge a idade exigida. Cada animal é preparado para recomeçar com saúde, bem-estar e condições reais de ser adotado por uma família que lhe ofereça afeto e responsabilidade.

Atualmente, o local abriga uma diversidade de animais, desde filhotes recém-resgatados até adultos que aguardam por uma adoção consciente. Todos recebem cuidados rigorosos e alimentação adequada, garantindo que estejam saudáveis e prontos para conquistar um novo lar.

Interessado deve comparecer à clínica com documento oficial com foto e comprovante de residência

O prefeito Léo Moraes destaca que o trabalho representa uma política de cuidado que também depende da participação da população. “Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade e exercer responsabilidade. Nosso objetivo é garantir acolhimento, atendimento e uma nova oportunidade para esses animais, mas também conscientizar as famílias de que a adoção precisa ser um compromisso para toda a vida. Queremos fortalecer uma cultura de respeito e proteção animal em Porto Velho”.

Como adotar

Para levar um novo amigo para casa, o interessado deve comparecer à clínica com documento oficial com foto e comprovante de residência. Além da documentação, é fundamental demonstrar que o animal terá condições adequadas de cuidado, como espaço físico disponível, tempo para dedicação, alimentação de qualidade, vacinação em dia e acompanhamento veterinário.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, reforça a iniciativa. “Mais do que oferecer comida e abrigo, adotar um animal significa assumir o compromisso de dar carinho, atenção e amor incondicional. O tutor precisa estar preparado para essa jornada, que é recompensadora, mas exige dedicação diária.”

Serviços oferecidos

Além da adoção responsável e do acolhimento, a clínica disponibiliza atendimento veterinário gratuito, voltado principalmente para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), protetores independentes e animais em situação de rua. Os serviços incluem vermifugação, vacinação, castração e consultas clínicas.

A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na Avenida Mamoré, n° 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.