Lombadas serão instaladas nas duas extremidades de ponte na Estrada de Santo Antônio

Por Helen Paiva

Publicada em 09/09/2026 às 12h02

A velocidade de quem passa pela ponte da Estrada de Santo Antônio vai precisar diminuir. Duas lombadas começam a ser construídas nesta quarta-feira (9), uma em cada extremidade da ponte, para que motoristas e motociclistas reduzam a velocidade antes de entrar na travessia.

A decisão foi tomada após uma avaliação feita no local pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). As placas de advertência já foram instaladas pela Semtran e serão descobertas assim que as lombadas forem executadas.

Segundo o secretário da Semtran, Iremar Torres, a principal preocupação é evitar que a velocidade excessiva resulte em acidentes na ponte.

“Os veículos estão passando em altíssima velocidade sobre a ponte e existe o risco de alguém perder o controle e cair no igarapé. Fizemos uma análise no local junto com a Infraestrutura e decidimos implantar uma lombada antes e outra depois da ponte para reduzir essa velocidade e garantir mais segurança na travessia”, explicou Iremar Torres.

EXECUÇÃO

A construção das duas lombadas ficará a cargo da Seinfra. O secretário da pasta, Liandro Loyola, explicou que os pontos foram definidos para que a redução da velocidade aconteça antes da entrada dos veículos na ponte.

“As lombadas serão executadas nas duas extremidades da ponte, justamente para que os condutores cheguem à travessia em velocidade reduzida. A equipe fará o serviço com massa asfáltica nos pontos definidos após a avaliação do trecho”, destacou Liandro Loyola.

Depois da execução e do resfriamento da massa asfáltica, a Semtran fará a pintura e finalizará a sinalização.

O prefeito Léo Moraes destacou que a medida tem caráter preventivo.

“Estamos agindo antes que um acidente aconteça. A redução da velocidade nesse trecho é necessária para tornar a passagem pela ponte mais segura para todos”, afirmou o prefeito.

ATENÇÃO

Quem utilizar a Estrada de Santo Antônio nesta quarta-feira (9) deve redobrar a atenção durante a execução do serviço e respeitar a sinalização instalada no trecho.