Inscrições para Show de Talentos seguem até quarta-feira (09)

Por Jhon Silva

Publicada em 09/09/2026 às 12h02

Além de subir ao palco e apresentar seu talento ao público, os participantes concorrerão a premiação em dinheiro. O primeiro colocado receberá R$ 3 mil, o segundo, R$ 1 mil, e o terceiro lugar terá prêmio de R$ 500.

Os vencedores de cada região também ganharão uma oportunidade especial: serão convidados para representar suas zonas e se apresentar no palco principal da programação de aniversário de Porto Velho.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa busca abrir espaço para talentos que muitas vezes ainda não tiveram a oportunidade de chegar a um grande público. “Porto Velho tem muita gente talentosa esperando uma oportunidade. Queremos encontrar essas pessoas nos bairros e abrir espaço para que mostrem o que sabem fazer. Se você canta, dança, toca, faz arte ou tem algum talento especial, ainda dá tempo de participar. E quem vencer terá a oportunidade de representar sua região no palco principal do aniversário da nossa cidade”.

Além das apresentações artísticas, as duas edições contarão com ações e serviços de cidadania para a população.

SERVIÇO

Show de Talentos – Esquenta do aniversário de Porto Velho

Inscrições: até quarta-feira (9), exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura.

Zona Sul 12 de setembro | Praça do Abobrão A partir das 17h

Zona Leste 19 de setembro A partir das 17h

Premiação: 1º lugar – R$ 3.000 2º lugar – R$ 1.000 3º lugar – R$ 500

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Fotos: Secom