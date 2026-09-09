Campanhas em Rondônia já arrecadaram quase R$ 100 milhões; R$ 87 milhões vêm do Fundão Eleitoral

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/09/2026 às 10h49

As campanhas eleitorais em Rondônia já movimentam cifras próximas da casa dos R$ 100 milhões. Dados da prestação de contas das Eleições 2026 mostram que as candidaturas no Estado declararam até agora R$ 94.710.743,96 em recursos arrecadados.

A maior parte desse dinheiro tem origem no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado Fundão Eleitoral. Dos quase R$ 95 milhões registrados, R$ 87.020.022,69 vieram do fundo público, o equivalente a cerca de 92% de todo o valor arrecadado até o momento.

As doações de pessoas físicas somam R$ 4.457.774,69. Outros R$ 1.984.763,16 foram declarados como recursos próprios dos candidatos, enquanto R$ 862.580,00 tiveram origem no Fundo Partidário. Há ainda R$ 997.659,75 em recursos estimáveis, categoria que engloba bens ou serviços recebidos pelas campanhas e contabilizados financeiramente.

Mais de R$ 10 milhões já foram contratados

Do lado das despesas, as candidaturas já declararam R$ 10.135.633,71 em gastos contratados. Desse montante, R$ 7.318.736,38 aparecem como efetivamente pagos até a última atualização dos dados.

O levantamento também registra 705 doadores identificados e centenas de campanhas com movimentação financeira informada à Justiça Eleitoral.

Os números constam da base pública do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e são apresentados pelo Rondônia Dinâmica em uma ferramenta de acompanhamento das contas eleitorais.

Na página, o eleitor pode acompanhar quanto cada candidatura recebeu, quanto já gastou e contratou, número de doadores e fornecedores, além de consultar os maiores doadores e prestadores de serviços das campanhas.

Os valores ainda podem sofrer mudanças significativas até o fim da disputa. Nesta quarta-feira (9), faltam 25 dias para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, período em que a movimentação financeira das campanhas tende a se intensificar.

A ferramenta do Rondônia Dinâmica permite ainda consultar as candidaturas em ordem alfabética, com acesso individual aos dados financeiros de cada concorrente. Veja abaixo a relação e a prestação de contas dos candidatos: