Camila Rodrigues revela desejo: “Queria fazer uma vilãzona”

Por IG

Publicada em 09/09/2026 às 11h10

Camila Rodrigues, de 43 anos, conversou com o iG durante o Rock in Rio nesta última segunda-feira (7) e comentou a repercussão dos vídeos que publica nas redes sociais. Com conteúdos sobre autocuidado, maternidade e situações do cotidiano, a atriz tem conquistado o público ao compartilhar opiniões e experiências pessoais de forma direta.

Segundo Camila, a liberdade para abordar determinados assuntos está relacionada à maturidade. “Eu acho que tem muito a ver com a idade. Você começa realmente a falar coisas, não é sem filtro. Eu acho que não atinjo ninguém, não desrespeito ninguém”, afirmou. Para ela, os anos de experiência também ajudam a tratar de temas que muitas pessoas gostariam de discutir, mas ainda não se sentem à vontade para expor.

A atriz contou que o retorno das mulheres tem sido especialmente positivo. Camila disse receber mensagens de seguidoras que se identificam com seus relatos e enxergam nela uma espécie de amiga virtual.

A repercussão também transformou a produção dos vídeos em uma experiência pessoal para Camila. “Eu acho que eu quebrei esse bloqueio e está sendo gostoso. É quase uma terapia para mim, fazer os vídeos, escutar as histórias e ver os comentários”, explicou.

Novos projetos

Longe das novelas há cerca de um ano, Camila revelou que aproveitou o período para investir em novos projetos e também se dedicar à família. A atriz, que vinha de uma sequência de trabalhos na Record, contou que está preparando um estúdio de podcast, pretende lançar o próprio programa e cursa bacharelado em teatro.